L'Ultimate fighter Conor McGregor ha annunciato il ritiro : Il campione di arti marziali miste Conor McGregor ha deciso di ritirarsi da questa disciplina. 'The Notorious' ha dato l'annuncio tramite i propri canali social. "Hey ragazzi, un annuncio veloce: ho deciso oggi di ritirarmi dallo sport formalmente conosciuto come 'Arti Marziali Miste'", ha scritto il campione irlandese su Twitter. "Auguro a tutti i miei vecchi colleghi di andare avanti nelle competizioni. Ora mi unisco ai miei ex soci in questa ...