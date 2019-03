L' ultima mossa dell' assassino per avere uno sconto di pena

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) L'ammissione di colpa per i quattro omicidi commessi con annessa richiesta di scuse ai famigliarie vittime da parte di Cesare Battisti tra 1978 e 1979, dopo una latitanza durata quasi 40 anni, non deve stupire più di tanto per almeno tre buoni motivi.Il primo, oggettivo, è il più importante, ovvero che l'ex terrorista dei Pac (Proletari armati per il comunismo) - oggi scrittore con 15 romanzi pubblicati tra Francia e Brasile - lo scorso 14 gennaio è stato espulso dalla Bolivia e riportato in Italia dove sta scontando una condanna al "finemai", l'ergastolo. A 64 anni impossibile pensare ad una fuga come quella che, nel 1981, gli consenti di iniziare la sua quarantennale latitanza dal carcere di Frosinone, non solo per motivi d'età ma anche di contesto storico.Il secondo motivo è dimostrare, come ho raccontato nel libro Il Caso Cesare Battisti (Paesi Edizioni, in uscita con Il ...

