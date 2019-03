L' oro è il nuovo ingrediente miracoloso per la pelle

Il nuovo orologio politico - di A. De Angelis - : Ma le parole dell'oggi non spiegano interamente il domani, perché la politica non è solo volontarismo, ma oggettività. E tutta la discussione, all'interno dei partiti, ormai è sul "quanto può durare ...

Il nuovo orologio politico : Il nuovo orologio politico non è ancora partito, però il momento delle scelte è solo rimandato a dopo le europee. Abruzzo, Sardegna, Basilicata... Sembra lo stesso film che, ad oggi, ferma ancora le lancette sul governo Conte: Salvini vince, stravince, i Cinque Stelle crollano, stracollano, il centrosinistra, ancora informe, non è una alternativa in un sistema tornato bipolare, però esiste, come esiste un ...

Fabrizio Corona di nuovo nei guai : sospeso l'affidamento terapeutico : Fabrizio Corona è tornato di nuovo in carcere. La decisione è stata presa dal magistrato Simone Luerti che opera presso il Tribunale di Sorveglianza. L'ex re dei paparazzi è finito di nuovo nei guai per aver commesso diverse violazioni rispetto allo status di affidamento terapeutico cui era sottoposto. In primis non gli era permesso di lasciare la Lombardia fino al 30 marzo e non poteva partecipare a nessuna trasmissione televisiva. Invece, a ...

Roma – La società giallorossa a caccia di un nuovo DS : ecco chi potrebbe essere il sostituto di Monchi : La Roma cerca un nuovo DS dopo l’addio di Monchi: il giallorossi pensano ad Ausilio La Roma è alla ricerca di un direttore sportivo dopo l’addio di Monchi e la promozione ad interim di Frederic Massara. La pista su cui la dirigenza giallorossa sta continuando a lavorare sotto traccia, a quanto apprende l’Adnkronos, è quella che porta all’attuale ds dell’Inter Piero Ausilio, il cui rinnovo con il club ...

Tennis - Djokovic e Federer contro il nuovo centrale di Miami “Troppo lento - rumoroso e buio” : Gli statunitensi, com’è ben noto, amano sempre fare le cose in grande nello sport, cercando il massimo della spettacolarità, anche a livello di campo da gioco. Ne è stato un fulgido esempio la decisione di spostare l‘ATP Master 1000 di Miami dal solito Crandon Park di Key Biscane fino all’avveniristico Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL. Uno stadio da oltre 64mila spettatori, riadattato ad un centrale per il ...

Caduta Libera non basta - Gerry Scotti imperatore a Mediaset : un nuovo - clamoroso - programma : Si prevedono grosse novità per Gerry Scotti. Lo storico conduttore di Mediaset potrebbe approdare nel preserale estivo di Canale 5 con un nuovissimo game show, Conto alla rovescia. Secondo alcune indiscrezioni, il programma dovrebbe andare in onda dalla metà di giugno alla fine di luglio, per un tot

Motorola One Vision - in arrivo un nuovo smartphone di fascia media : (Foto: Tiger Mobiles) Motorola One Vision è protagonista di un leak completo che rivela praticamente tutto sul prossimo smartphone del brand americano in uscita a breve. Si può infatti già sapere come sarà il design grazie alle foto stampa che lo ritraggono in alta definizione e ci sono tutte le indicazioni sulle caratteristiche tecniche di questo modello di medio range. L’ultima indicazione in ordine di tempo arriva dal portale Tiger ...

I fan scartano un regalo per il compleanno di Franco Battiato : “Sto meglio e lavoro a un brano nuovo” : Per il compleanno di Franco Battiato si invertono i ruoli e sono i fan a scartare un regalo atteso da tempo e che sembrava non arrivare mai. L'artista siciliano è infatti tornato a far avere sue notizie, nelle quali ha incluso anche alcuni aggiornamenti sul suo preoccupante stato di salute. Il Maestro si è fatto sentire proprio alla vigilia del suo 74° compleanno, con un annuncio che ha fatto tirare un lunghissimo sospiro di sollievo ai suoi ...

Franco Battiato 'Il peggio è passato. Ora lavoro a un brano nuovo' : 'A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo'. Lo ...