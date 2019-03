Lo sport di squadra è come un antidepressivo per gli adolescenti

Juventus Under 23 - l'unica seconda squadra in Italia : lo speciale di Sky sport : C'è una Juventus che gioca in Serie C , nel Girone A: è l'unica seconda squadra in Italia, sulla scia di quanto accade nelle altre leghe europee. Ma come sta andando questa esperienza, quali sono gli ...

Ciclismo - Marco Franzelli condurrà il Processo alla Tappa? Confermata la nuova squadra di Raisport in vista del Giro d’Italia : La Strade Bianche e la Tirreno-Adriatico hanno visto il debutto dei nuovi commentatori di Rai Sport per il Ciclismo. Dopo la decisione a sorpresa di non proseguire con la coppia formata da Francesco Pancani e Silvio Martinello, la televisione pubblica ha lanciato come voce principale Andrea De Luca, affiancato da Alessandro Petacchi e Alessandro Ballan al commento tecnico. Secondo quanto riporta il sito tuttobiciweb.it, la formazione dovrebbe ...

Serie D - Stresa - divorzio in panchina con Luca Colombo : squadra affidata a direttore sportivo e vice allenatore : Prima l'esonero di Sergio Galeazzi, poi le dimissioni di Cesare Rampi e ora il ...

PUMA Power Up Cup : PUMA - AC Milan e PG Esports insieme per il primo torneo di PES 2019 organizzato in collaborazione con una squadra di calcio : Gli eSport legati a PES 2019 si tingono di rossonero con un evento nato dalla collaborazione di AC Milan, PUMA e PG Esports. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Che il calcio sia una delle più grandi passioni degli italiani non è certo un mistero. È l'unico sport sempre in vetta alle classifiche, una delle discipline più seguite della penisola, una vera e propria religione, tanto che le partite domenicali sono diventate un rito, un ...

LIVE sport - DIRETTA 31 gennaio : tennis e golf alla mattina in attesa di una ricca serata di sport di squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, giovedì 31 gennaio. Si inizia nella notte, con i risultati della NBA, per poi passare al tennis con le lunghe partite dei tornei WTA di Hua Hin e di San Pietroburgo, ma anche al golf, con l’Arabia Saudita che ospita l’European Tour. In serata, invece, spazio ai Mondiali di snowboard ed alle grandi emozioni di volley (Champions League), basket (Eurolega maschile ed EuroCup ...

Fifa 19 TOTW 20 : scopri la nuova Squadra della Settimana! EA sports Germania lo ha pubblicato in anticipo? Oppure è un fake? : Mercoledì 30 gennaio alle 16 EA Sports annuncerà il nuovo "Team of the Week" di Fifa 19! Secondo alcune fonti EA Sports Germania avrebbe per errore anticipato di qualche ora la pubblicazione, anche se aumentano i sospetti che si tratti di un fake! Ecco i giocatori che, probabilmente, fanno parte del TOTW 20, la ventesima Squadra della Settimana della […]

Fifa 19 TOTW 20 : scopri la nuova Squadra della Settimana! EA sports Germania pubblica in anticipo il TOTW? : Mercoledì 30 gennaio alle 16 EA Sports annuncerà il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ma a quanto pare EA Sports Germania ha per errore anticipato di qualche ora la pubblicazione! Ecco i giocatori che, probabilmente, fanno parte del TOTW 20, la ventesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 20 – La […] L'articolo Fifa 19 TOTW 20: scopri la nuova Squadra della Settimana! EA Sports Germania pubblica in ...