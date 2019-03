Livorno | l’ospedale da rifare è di nuovo tema elettorale Rossi | “Firmerò solo col

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Aè statogià cinque anni fa. Ma continua a esserlo ora, a ridosso delle nuove elezioni comunali. Ilospedale nella città toscana non si farà: inizialmente lo voleva il Pd e non lo voleva il M5s. Ora non lo vuole più nessuno. Ma serve ristrutturare ed ampliare il vecchio, costruito negli anni Trenta e riqualificato e manutenuto a pezzi. Il punto è che il dossier per il momento resta bloccato. C’è un accordo messo nero su bianco da Regione, Comune e Asl manca la firma del governatore Enricoche ha annunciato di voler aspettare ilsindaco per portare a termine il progetto. E’ la miccia per la reazione del sindaco uscente di, Filippo Nogarin, primo cittadino ancora per poche settimane (non si è ricandidato perché correrà alle Europee): “È clamoroso che la Regione abbia tenuto in ostaggio la sanità acome mezzo ...

