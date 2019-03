Linea 77 con Salmo e Slait nel nuovo singolo “AK77”

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Liechtenstein - Mancini prosegue con la Linea verde in cerca della seconda vittoria : Dopo il brillante esordio contro la Finlandia di sabato scorso, la Nazionale italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini si appresta ad affrontare il secondo appuntamento del girone di qualificazione all’Europeo 2020. La formazione azzurra accoglierà a Parma domani sera (ore 20.45) il Liechtenstein, in una sfida che sulla carta non dovrebbe rappresentare un problema per Giorgio Chiellini e compagni. La partita rappresenta un’ottima ...

Unigestion si alLinea in difesa con mercati incerti : ... dato il suo profilo di rischio meno interessante, così come alcuni business più ciclici, maggiormente esposti agli effetti negativi delle guerre commerciali e al rallentamento dell'economia cinese. ...

Cassis non ha un Linea chiara con l'Ue - per ex numero 3 del DFAE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

IMANE FADIL - AVVOCATO LASCIA INCARICO/ Contrasti con la famiglia su Linea indagini : AVVOCATO IMANE FADIL rinuncia al suo INCARICO a causa dei Contrasti con la famiglia: parenti della modella vogliono la verità.

Lascia il legale dei familiari di Imane Fadil per "vedute inconciliabili sulla Linea difensiva" : Paolo Sevesi, il legale dei familiari di Imane Fadil, ha rinunciato al mandato difensivo dei suoi assistiti per "vedute inconciliabili sulla linea difensiva". La modella, testimone dei processi Ruby, era morta il primo marzo scorso dopo un mese di agonia nella clinica Humanitas di Rossano.La modella aveva detto di essere stata avvelenata, ma gli esami dell'istituto di Medicina legale di Milano hanno accertato che Fadil non è stata uccisa ...

Ruby - legale famiglia Fadil lascia mandato - contrasti su Linea : Ha lasciato il mandato difensivo l'avvocato Paolo Sevesi, che rappresentava i familiari e un amico di Imane Fadil, una delle testi chiave del caso Ruby morta in circostanze misteriose l'1 marzo scorso.

Ghana - due autobus di Linea si scontrano e uno prende fuoco : 60 morti e almeno 30 feriti : È di 60 morti e 30 feriti, di cui 7 in condizioni disperate, il bilancio di un incidente verificatosi in Ghana: due autobus di linea, ciascuno con 50 passeggeri a bordo, si sono scontrati e uno di loro ha preso fuoco, lasciando intrappolate numerose persone in un inferno di lamiere e fiamme. Ancora in corso le operazioni di salvataggio.Continua a leggere

Linfoma follicolare : obinutuzumab arriva in Italia con l'indicazione in prima Linea e con la rimborsabilità per i pazienti : Roche Roche è un gruppo internazionale pionieristico nella farmaceutica e nella diagnostica dedicato al progresso della scienza per migliorare la vita delle persone. L'unione degli elementi di forza ...

Regno Unito - prezzi produzione crescono in Linea con attese : crescono i prezzi alla produzione nel mese di febbraio . Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, ONS,, l'indice dei prezzi alla produzione, output, è salito dello 0,1% mensile dopo esser rimasto ...

Conte assicura che la Linea euroatlantica non è in discussione : Il premier indica poi le priorità: crescita, lavoro, sviluppo industriale, innovazione, a fronte del rallentamento internazionale dell'economia; e il cambiamento climatico. E ammonisce: 'Se non saprà ...

Conte assicura che la Linea euroatlantica non è in discussione : La collocazione euro atlantica dell'Italia non è minimamente in discussione, e la sicurezza del nostro Paese è un obiettivo primario non negoziabile. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla nell'Aula della Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e rassicura sul prossimo accordo commerciale Italia-Cina, la cosiddetta 'Via della seta', il memorandum che il governo intende siglare con Pechino: non è ...

Diciotti : Conte - sarò in Aula a difendere Linea : Domani l'Aula è chiamata a pronunciarsi sulla vicenda Salvini e io stesso domani tornerò, perché su questa politica c'è una chiara linea politica che il governo sottoscrive". Lo dice il premier ...

Conte : con Cina solo accordi commerciali - non in gioco nostra Linea euro-atlantica : Il memorandum sulla Via della Seta 'non è un accordo internazionale' ribadisce il presidente del Consiglio riferendo all'Aula della Camera

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La Linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...