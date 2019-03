Liguria | vasto incendio  sulle colline e forte vento Case evacuate | scuole chiuse

corriere

(Di martedì 26 marzo 2019) Le fiamme nel comune del Ponente, in località Capieso. Resta chiuso il tratto di autostrada A10 da Varazze a Arenzano in entrambe le direzioni, perché le fiamme sono «adiacenti alla sede autostradale» spiega il sito di Autostrade

