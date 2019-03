Li ho presi in giro Ora gli intellettuali devono chiedere scusa

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) "E h sì, dottore, io li ho praticamenteinper trent'anni". L'ultimo sberleffo, nell'interrogatorio davanti al pm milanese Alberto Nobili, Cesare Battisti l'ha riservato a loro: agli intellò, gli scrittori di fama, i filosofi raffinati, i politici progressisti e le dame della buona società che per anni ne hanno fatto un'icona delle ingiustizie borghesi. Gente che non aveva letto una riga degli atti processuali a suo carico - quegli atti che ora Battisti riconosce come veri - e che però firmava appelli e manifesti, grondanti indignazione per il raffinato intellettuale perseguitato dall'Italia."Vede, dottor Nobili, io me la sono sempre cavata - dice Battisti - grazie agli appoggi che ricevevo: in Francia, poi in Messico, poi in Brasile. È stato grazie a loro che sono sopravvissuto".Viene inevitabile ripensare al fervore degli appelli di Bernard-Henri Lévy, il fascinoso maestro ...

