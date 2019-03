L' esodo grillino verso il Carroccio

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Ancora una volta, l'esito delle elezioni regionali in Basilicata mostra un significativo mutamento nei rapporti di forza tra i partiti. Un crollo del M5s, una crescita della Lega, una performance modesta del centrosinistra. Facendo seguito a ciò che è accaduto prima in Molise e poi in Sardegna.In realtà, c'è una sorta di filo rosso che lega gran parte dei risultati elettorali degli ultimi decenni. Ed è il crescente manifestarsi della voglia di "nuovo" e di "di" da parte di una sempre più ampia quota di elettori. Una delle prime formazioni che raccolse questa tendenza fu la Lega di Bossi. Venne poi, con un successo molto maggiore, Forza Italia di Berlusconi. Quest'ultima prometteva un radicale mutamento nei contenuti e nei modi di fare politica e nella natura dei loro protagonisti. Dopo un grande consenso per diversi anni, l'elettorato si disamorò, cercando ancora una volta ...

