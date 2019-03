Lesione di “modesta entità” a flessori per Ronaldo | “Non sono preoccupato”

ilfogliettone

(Di martedì 26 marzo 2019) E' di "apparente modesta entita'" laaidella coscia destra riportata da Cristianonel primo tempo di Portogallo-Serbia. Lo comunica la Juventus, precisando che gli accertamentistati effettuati in Portogallo. Le condizioni di CR7, che domani rientrera' a Torino, "saranno monitorate e verra' sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attivita' agonistica"."Nonpreoccupato, conosco il mio corpo. Queste cose succedono, è il calcio, chiunque cammina sotto la pioggia si bagna...tranquillo perché so che tornerò tra una settimana o due". Parola di Cristianoche tranquillizza tifosi e società dopo l'infortunio subito in Nazionale che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal campo. Lo aspettano comunque 48 ore di ghiaccio e di crioterapia poi, sulla base del responso medico, il piano di recupero. L'ultimo infortunio serio ...

