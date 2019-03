Lega-M5s | nuove tensioni tra Basilicata ed Europee | Di Maio | Salvini ci graffia

Sondaggi elettorali SWG - il M5S supera di nuovo il PD - giù la Lega : Sondaggi elettorali SWG, il M5S supera di nuovo il PD, giù la Lega Forse sarà un testa a testa che ci accompagnerà a lungo quello cominciato la settimana scorsa tra Movimento 5 Stelle e PD. Dopo lo storico sorpasso del secondo ai danni del primo questa settimana il partito di Di Maio torna al secondo posto, mettendo a segno un aumento che tra l’altro capita in coincidenza con un calo della Lega. Un arretramento, questo, che arriva ...

Di Maio : 'Da Lega sempre 'graffio' a M5s - io non faccio così' : Il vicepremier Luigi Di Maio si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Lega. "C'è un tema che potrebbe migliorare la serenità di questa convivenza - ha detto ospite di "Porta a ...

Centrodestra a valanga in Basilicata - tregua armata Lega-M5S : Il Centrodestra conquista anche la Basilicata espugnando un feudo storico del centrosinistra al governo di questa Regione da 25 anni . E porta porta Vito Bardi alla presidenza della Regione. La Lega...

'La Lega sta correndo - ora M5s metta la quinta'. Intervista al sottosegretario Mattia Fantinati - di G. Cerami - : Oggi siamo forza politica di governo, ovvio che serva un'organizzazione all'altezza delle sfide". Basterà la riorganizzazione annunciata da Di Maio? In fondo il tratto distintivo M5s era proprio ...

Basilicata - Mattia Fantinati (M5S) : “FI è un ectoplasma - Lega può governare solo con noi” : Fantinati (M5S), sottosegretario alla PA, commenta su Fanpage.it il risultato delle elezioni in Basilicata: "Fi è un ectoplasma, ha preso meno del 10%. La Lega ha la possibilità di cambiare il Paese in meglio se al governo con noi. Non credo proprio che i cittadini siano interessati ad una riedizione del Popolo delle libertà, con 'cene eLeganti', leggi ad personam e lodi Alfano vari"Continua a leggere

Paragone (M5S) : 'Dobbiamo tornare cazzuti' e attacca la Lega : 'E' partito di sistema' : Da diversi mesi al timone dell'Italia c'è un Governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. La profonda eterogeneità tra le forze politiche fa sì che ogni soffiata di vento possa diventare una raffica in grado di minare alla stabilità di un esecutivo che si regge su un "contratto" e che per molti opinionisti è destinato a cadere ben prima della fine della legislatura, limite auspicato, almeno a parole, da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. ...

"La Lega sta correndo - ora M5s metta la quinta". Intervista al sottosegretario Mattia Fantinati : La Lega sta correndo, adesso è il Movimento 5 Stelle a dover ingranare la quinta se vuole fermare il calo di consensi. Il sottosegretario alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati analizza il risultato elettorale in Basilicata. Non parla di sconfitta, ribadisce che M5s è comunque primo partito, tuttavia ammette che i risultati delle Regionali sono al di sotto delle aspettative rispetto all'exploit delle ...

Sondaggi elettorali : Pd stabilmente davanti al M5s - la Lega sfiora il 35% : Gli ultimi Sondaggi elettorali confermano il trend delle scorse settimane, con la Lega sempre più in testa: ora il partito di Matteo Salvini sfiora il 35%. Decisamente staccati tutti gli altri, con il Partito Democratico che si attesta ormai stabilmente davanti al Movimento 5 Stelle, ancora in evidente difficoltà.Continua a leggere

Governo - Salvini : “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati - si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” : “Il risultato delle elezioni in Basilicata è motivo di orgoglio per la Lega ma gli equilibri di Governo rimangono invariati. In due si sta meglio, si litiga ma è sempre meglio avere quattro occhi piuttosto che due”. Così il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa in via Bellerio. L'articolo Governo, Salvini: “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati, si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” ...

Basilicata - Cattaneo : “Pd e Fi al punto più basso. Lega partito nazionale - M5s si radica ma soffre elettorato a fisarmonica” : Il “declino dei principali partiti che hanno dominato la politica italiana negli ultimi 25 anni”, ovvero Pd e Forza Italia, che “entrambi toccano il loro punto più passo in Basilicata con le elezioni Regionali del 2019”. Poi l’ormai completa “mutazione del partito di Salvini in una Lega nazionale, in grado di ottenere una quota di consensi consistente, superiore al 20%, in quasi tutte le regioni ...

Elezioni Piemonte - tra Chiamparino e No Tav sfida all'ultimo voto per Lega - M5s e Pd : Quando si vota, chi sono i candidati e chi vince alle Elezioni regionali in Piemonte secondo gli ultimi sondaggi. La guida...

Proiezione choc sul voto europeo Lega vicina al 40 - M5S davanti al Pd : La Lega sfiorerà il 40% alle elezioni europee del 26 maggio. Nessun sorpasso del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle. E Fratelli d'Italia si avvicina molto a Forza Italia. Sono, in estrema sintesi, le previsioni sul voto per l'Europarlamento in programma... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Bidimedia : governo M5S-Lega oltre il 54% dei consensi - in flessione +Europa e FdI : Approfondendo l'ultimo Sondaggio politico realizzato dall'istituto di ricerca Bidimedia, pubblicato in data 24 marzo scorso, emergerebbero alcune novità da prendere in considerazione. Anzitutto, precisiamo che la seguente rilevazione elettorale è stata condotta mediante metodo specificamente Cawi su un campione probabilistico e rappresentativo di 1245 soggetti, tutti maggiorenni, con un margine di errore statistico che ammonterebbe a +/- 2,8%. ...

Pd : Liste democratiche al 23 - 1% battono sia Lega che M5s : "Le quattro Liste civiche di ispirazione democratica a sostegno di Carlo Trerotola, all'interno delle quali si sono candidati esponenti del Pd e civici, ottengono complessivamente oltre 63.000 voti validi per una percentuale complessiva del 23,1% per un totale di 650 sezioni scrutinate su 681, battendo in maniera inequivocabile il M5S fermo al 20,40% e la Lega al 19,19%". Lo si apprende da fonti del Pd. "Complessivamente il centrosinistra, ...