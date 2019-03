ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2019) Il modello di business La 22esima generale dell’Eca è la notizia della settimana – se non del mese e oltre – nel mondo del calcio. La notizia della Bundesliga che chiude con forza le porte al progettodi Agnelli, è su tutti i giornali del mondo. Persino sul Bangkok Post.Il quotidiano portoghese Record offre ai propri lettori un interessante approfondimento. E parte dallo specchietto per le allodole, o comunque da quel che l’Ecaper lache dal 2024 dovrebbe – nei loro piani – sostituire la Champions.Novecentodi euro a ciascunpartecipante. Somma cui dovranno essere aggiunti i premi e i diritti tv. Sarebbe il frutto di accordi con grossi marchil’americano Relevent Sport di Charlie Stillitano spesso citato da Aurelio De Laurentiis, e anche con Stephen Ross proprietario dei Miami Dolphins ...

SSCNapoliNews : L’Eca promette 900 milioni a club per la Superlega, i piccoli si sentono come i tacchini a Natale - napolista : L’Eca promette 900 milioni a club per la Superlega, i piccoli si sentono come i tacchini a Natale I dubbi di Media… -