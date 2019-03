Le superstizioni temute ancora nel XXI secolo

informati24

(Di martedì 26 marzo 2019) Lenel XXIStiamo vivendo nel XXIoggi molte persone hanno paura delle. Alcuni sono scettici riguardo questo argomento, altri non vivono bene in determinate situazioni qualora si verifichi una delle sette che andremo ad elencarvi, spiegandovi la loro origine e il perché a volte esse si avverano realmente.Leche andremo a spiegarvi sono:– Il Gatto nero che attraversa la strada– Passare sotto una scala aperta– La rottura di uno specchioIl Gatto nero che attraversa la strada La leggenda del Gatto nero che attraversa la strada affonda le sue origini in tempi lontani, e precisamente nell’epoca Medievale. In quel tempo si era soliti spostarsi con le carrozze trainate da cavalli e molto spesso, durante l’attraversamento di un Gatto nero, questi si spaventavano imbizzarrendosi facendo ...