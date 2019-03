L' arte nell' era della rivoluzione delle biotecnologie

Come sarebbero nella realtà le camere più famose dell’arte : Il passaggio dall’arte alla vita reale può apparire un tantino brusco. Ma non per il portale HomeAdvisor, che aiutato dai creativi dei NeoMam Studios ha deciso di lanciarsi in un progetto di design d’interni davvero curioso: trasformare in render realistici alcune delle stanze che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte, passando dalla bidimensionalità di una tela appesa in qualche museo alle tre ...

Darsena - ora riparte il piano : un albergo “low cost” nell’ex edificio Tabarca | : Un ostello per famiglie nell’immobile che doveva ospitare una moschea. Ma a Nervi rischia di naufragare l’ambizioso progetto di recupero della Marinella

Chiamata Pubblica per il Purgatorio di Marco Martinelli e Ermanna Montanari martedì 26 marzo : Come per Inferno, anche quest'anno faremo della Divina Commedia un'azione corale politica: politica perché chiama a raccolta tutta la polis, politica perché capace di critica radicale allo stato ...

Riparte la stagione nell'ERC e nel CIR per Pirelli : Gomme Pirelli anche per un altro favorito al titolo quale è Simone Campedelli , che da quest'anno potrà contare sul supporto di M-Sport per la sua Ford Fiesta R5, ed Andrea Crugnola , il campione ...

BIBLIOTECA LUPPI " Martedì 26 marzo alle 17 nella sala di via Arginone a Porotto : Storie di animali per bambini dai 2 agli 8 anni 22-03-2019 / Giorno per giorno "Storie di animali " quelle scelte per l'incontro di lettura ad alta voce in programma per Martedì 26 marzo 2019 alle 17 ...

BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 26 marzo alle 17 nella sala di via Ferrariola a San Giorgio : Avventure di topi in compagnia per bambini dai 3 ai 10 anni 22-03-2019 / Giorno per giorno Le poetiche avventure rese con parole e immagini dai libri di Leo Lionni saranno protagoniste dell'incontro ...

URBAN CENTER - Martedì 2 aprile nella sede dell'Urban Center del Comune in Corso Isonzo 137 - ingresso libero - : 'Il clima è già cambiato, come agire?' Un incontro per diffondere evidenze, accordi internazionali, azioni dal basso 22-03-2019 / Giorno per giorno Martedì 2 aprile nella sede dell'URBAN Center del ...

Google sta testando i suggerimenti per i file e le cartelle di Google Drive nella barra degli indirizzi di Google Chrome : L'obbiettivo di Google è rendere accessibile la ricerca in Google Drive direttamente dalla barra degli indirizzi di Google Chrome per consentire agli utenti di cercare sia file che cartelle, con risultati come link e suggerimenti di query nel sottostante menu a discesa. Sarà possibile utilizzare anche dei filtri digitando delle parole chiave direttamente nella barra degli indirizzi per restringere la ricerca in base al proprietario o al tipo di ...

Briganti e malfattori nella storia di Romagna - nell'ultimo numero della rivista Romagna arte storia : Dalmonte,; Ruggero Pascoli, padre del poeta e uomo di fiducia dei principi Torlonia, vittima della violenza politica nell'esacerbato clima post-unitario, R. Boschetti,; l'anarchico savignanese Mario ...

Mozioni di sfiducia a Toninelli - cartelli in aula : «Lo facciamo per te» : Essa si configura, quindi, soltanto come una maldestra exit strategy dalla situazione politica che si è venuta a creare nella maggioranza di Governo». Si ricorda che «le risorse economiche stanziate ...

Tav - da Forza Italia cartelli contro Toninelli : “Sfiducia? Lo facciamo per te”. Lui li fotografa - seduta sospesa : “Toninelli lo facciamo per te“. Queste le parole scritte nei cartelli di protesta esposti dal gruppo di Forza Italia al Senato durante la mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle infrastrutture, il pentastellato Danilo Toninelli. Al termine del sarcastico intervento della senatrice azzurra, Alessandra Gallone, i senatori azzurri hanno sollevato i cartelli, chiedendo così le dimissioni del titolare del ministro dei ...

NBA Summer League - nella prossima stagione parteciperanno anche le Nazionali di Cina e Croazia : Le Nazionali di Cina e Croazia parteciperanno alla Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas La Cina e la Croazia invieranno le proprie squadre Nazionali di basket per giocare nella Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas, come annunciato dalla Lega americana. La quindicesima Summer League dell’Nba sarà una competizione di 83 partite che si giocherà dal 5 al 15 luglio nel campus dell’Università del Nevada di ...