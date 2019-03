L'aria che tira - Giorgio Mulè svela il nome : "Giorgetti e La Russa sanno chi sarà". Bomba sul centrodestra : "Il candidato del centrodestra alle regionali in Piemonte è già stato deciso". Giorgio Mulè, capo dei parlamentari di Forza Italia, in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira, mette le cose in chiaro con "l'alleato" leghista e fa il nome: "È Alberto Cirio". "È sicuro, Mulè?", chiede maliziosa la

A raccontare comincia tu - anche Maria De Filippi ospite di Raffaella Carrà : A raccontare comincia tu, il nuovo programma di interviste condotto da Raffaella Carrà, avrà inizio il prossimo 4 aprile e andrà in onda su Rai 3 in prima serata.Il primo ospite annunciato è stato Fiorello: lo showman siciliano ha già commentato ufficialmente l'ospitata con una serie di dichiarazioni pubblicate dal settimanale Chi ("Si può forse dire di no alla Raffa? Ma lavorare con lei è una medaglia! Qualcosa di bello abbiamo fatto, ...

L'aria che tira - il grillino Castaldo dà i numeri : "M5s - dieci punti di forbice" : Nel balletto grillino sulle regionali in Basilicata si inserisce anche Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del M5s. "Il dato regionale non va letto in chiave nazionale, ci sono 10 punti di forbice". Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, Castaldo sottolinea come il Movimento sia "il primo s

Il Collegio 2 vince anche in replica e torna con il destino in bilico di arianna Triassi : anticipazioni 26 marzo : Il trash trionfa in tv così come su Canale 5 anche su Rai2 e Carlo Freccero ci ha visto lungo optando per la replica della seconda stagione in attesa del debutto di The Voice of Italy. Gli ascolti gli hanno dato ragione la scorsa settimana con un ottimo 5% di share e poco più e questa sera il pubblico avrà modo di vedere la seconda puntata de Il Collegio 2 che riporterà il pubblico al Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, dove un ...

Una giusta causa - un film che non restituisce la natura rivoluzionaria di Ruth Bader Ginsburg : A fine carriera scolastica, però, nella New York dei mille studi legali, faticò a trovare lavoro, in quanto donna in un mondo di uomini, e in seguito lottò con determinazione più unica che rara in ...

Debora - la volontaria che adotta solo cani anziani : Non voglio che muoiano nei canili : Si chiama Debora Rizzo, è una donna di 30 anni di Soverato, in Calabria, e nel panorama del volontariato con gli animali merita una citazione particolare: è tra i pochi che anziché adottare cuccioli scegli i cani più anziani, quelli che in genere nessuno vuole. La sua storia è stata raccontata dal Corriere: "Li vedi invecchiare dentro i box, spesso morire nel canile. E io non ce la faccio a sopportarlo. Così, quando posso, li porto a casa", ha ...

Alexus Sheppard - la donna trans che ha raccontato al mondo l'avaria della Viking Sky : Il mare in tempesta, la nave che segue il movimento delle onde, i mobili che si spostano da una parte all'altra del ponte. La crociera della Viking Sky si è trasformata nel set di uno dei quei film di ...

Diretta meteo : irrompe l'aria artica - venti oltre 80 km/h in arrivo. A breve anche temporali : Tempo in deciso cambiamento sui settori più settentrionali della nostra penisola dove si sta approcciando una vasta massa d'aria piuttosto fredda proveniente dal nord Atlantico. l'aria fredda sta...

Incendio alla discarica di Mariano Comense : fumo visibile da chilometri - soccorsi anche dalla Brianza : Grosso Incendio alla discarica di Mariano Comense: alta colonna di fumo nero visibile a chilometri da tutta la Brianza. Un grosso Incendio alla discarica di Mariano Comense si è sviluppato lunedì 25 ...

L'aria che tira - Daniela Santanchè e lo schiaffo ai buonisti : "Rami e Adam più italiani degli italiani. Ma..." : Daniela Santanché non ha dubbi sul fatto che si debba concedere la cittadinanza italiana a Rami e Adam, i due ragazzini che hanno avvertito i carabinieri mentre erano a bordo dell'autobus dirottato dal Ousseynou Sy, ma frena drasticamente sull'idea di approvare una legge sullo Ius soli. A L'Aria che

Bund - Coeuré : rendimento sotto zero da eccesso risparmi più che politica monetaria : Il rendimento del Bund decennale tedesco sceso sotto lo zero dipende più da un eccesso di risparmi che dalla politica monetaria Bce.

Regionali Basilicata - Vittorio Feltri gode a L'aria che tira : "Cosa provo a vedere Di Maio che si sgretola" : A L'Aria che tira di Myrta Merlino si parlava delle elezioni Regionali in Basilicata. All'ordine del giorno la vittoria del centrodestra, la Lega che mette il turbo e l'impressionante crollo dei grillini. Tra gli ospiti in collegamento anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, che picchia duro su

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Rossella Fiamingo e la doppia arma di arianna Errigo : Il weekend di Coppa del Mondo si era aperto nella mattinata italiana con la notizia del ritorno sul podio di Rossella Fiamingo. La siciliana mancava un tale appuntamento da due anni, quando vinse nel Grand Prix di Budapest. Questa volta il podio è arrivata a Chengdu, dove l’argento olimpico in carica ha chiuso al secondo posto, battuta solamente dalla francese Ngom. Finalmente una bella gara da parte di Fiamingo, proprio alla vigilia delle ...

ariadna Romero spiega perché ha lasciato Pretelli : “Acerbi? È finita” : Ariadna Romero a Domenica Live parla di Pierpaolo Pretelli e Francesco Acerbi Archiviata l’esperienza all’Isola dei Famosi, Ariadna Romero ha parlato per la prima volta dei motivi che l’hanno allontanata da Pierpaolo Pretelli. La cubana e l’ex Velino di Striscia la notizia hanno avuto una storia tempo fa e sono genitori del piccolo Leonardo, nato […] L'articolo Ariadna Romero spiega perché ha lasciato Pretelli: ...