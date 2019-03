La via stretta per una destra non sovranista

Xi Jinping e la stretta di mano a Marcello Lippi : "Il presidente mi ha riconosciuto da lontano e così ha deviato il suo percorso..." : "E' stato un vero onore: eravamo nella stanza in cui cantava Bocelli. Il presidente mi ha riconosciuto da lontano e così ha deviato il suo percorso...". Marcello Lippi racconta al Corriere della stretta di mano con il presidente cinese Xi Jinping, un evento. Perché il presidente cinese non stringe la mano a nessuno e ha rotto il protocollo della cena al Quirinale proprio per il ct, anche della nazionale del suo paese."Non ci ...

La "via della Seta" : larga per la Cina - stretta per l’Italia agroalimentare : Le chiacchiere stanno a zero in questa partita fra Italia e Cina soprattutto per il comparto agroalimentare. Il memorandum of understanding (MoU), che si sta per siglare tra Roma e Pechino inserisce l'Italia tra i più importanti partner della via della Seta marittima cinese (Belt and Road Initiative) con il colosso asiatico che consoliderà la sua presenza in ben 12 porti del Mediterraneo.Si tratta di aprire un canale che espone al ...

Vietnam - stretta di mano Trump-Kim : al via il summit ad Hanoi : L'articolo Vietnam, stretta di mano Trump-Kim: al via il summit ad Hanoi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Olivia Bertè/ Video - 'Mia sorella Mia Martini costretta a fare serate nei locali' : Olivia Bertè, sorella minore di Mimì e di Loredana, ha ripercorso la vita, la carriera e il successo di Mia Martini nel salotto di Domenica In.