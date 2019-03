La vegana con il pesce nel piatto | ecco il video che incastra Rawvana e ha fatto

Dalla denuncia di Luca Bizzarri all’alimentazione vegana - Daniela Martani non ci sta : “andrò a cena con tutti quelli che…” : Daniela Martani a 360°: Dalla denuncia di Luca Bizzarri all’invito a cena per chi accetterà la sua ‘sfida’ Daniela Martani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. Daniela Martani, pasionaria veg, ha attaccato chi nella prossima Pasqua deciderà di mangiare agnello: “La Pasqua è la festa che odio di ...

Dieta vegana - ecco come dimagrire in salute : consigli e menù : La Dieta vegana aiuta a dimagrire in salute velocemente di 3 chili. ecco come funziona e il menù tipo di cosa mangiare in un giorno. consigli

Nutrono il figlio di 5 mesi solo con patate facendolo quasi morire di fame : nei guai coppia vegana : Julia French, 20 anni, e Robert Buskey, 31 anni, sono stati arrestati per aver fatto quasi morire di fame il loro bambino di 5 mesi dandogli da mangiare solo un intruglio a base di purè di patate, ignorando i consigli del pediatra. La coppia segue uno stile di vita vegano e il piccolo aveva messo su un solo chilo dal momento della nascita.Continua a leggere