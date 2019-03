La tragedia dopo la circoncisione: “Se mio figlio è morto, è perché così ha voluto Dio” (Di martedì 26 marzo 2019) La confessione del papà, autore dell'operazione fatale: "Già fatta in passato. Lo vuole la Bibbia, perché dovrei pagare le conseguenze?". Il piccolo è morto all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo la circoncisione praticata dal genitore in casa a Scandiano.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019) La confessione del papà, autore dell'operazione fatale: "Già fatta in passato. Lo vuole la Bibbia,dovrei pagare le conseguenze?". Il piccolo èall'Ospedale Sant'Orsola di Bolognalapraticata dal genitore in casa a Scandiano.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Tg3web : Dopo la tragedia del bambino ghanese morto a Bologna per una #circoncisione effettuata in casa, emerge un altro cas… - MassimGiannini : Perché lo #iussoli è nella natura delle cose, dopo la tragedia sfiorata a #SanDonatoMilanese e le buone azioni dei… - williceres : quei giornalisti e conduttori tv politici quando si guardano allo specchio non si fanno un poco schifo dopo le paro… -