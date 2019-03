La riforma del copyright che cambierà il Web per sempre

Passa a Strasburgo la riforma del copyright : Il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato la direttiva europea sul copyright per difendere il diritto di autore dai giganti del web, con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. L'aula ha detto no alla proposta del gruppo Efdd (dove ci sono anche gli eurodeputati del M5s) di respingere in toto la direttiva e ha anche bocciato la proposta di aprire i voti a emendamenti del testo, sul quale c'è il sigillo della Commissione Ue. Per ...

Diritto d'autore - via libera del Parlamento europeo alla riforma : ROMA - Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul Diritto d'autore. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul copyright in ...

Il Parlamento Ue approva la riforma del copyright : La direttiva sul copyright ha superato anche l’ultimo scoglio. Gli eurodeputati hanno approvato in plenaria il testo già negoziato con Consiglio e Commissione, un insieme di norme che adegua il diritto d’autore al contesto online. 348 i voti a favore, 274 i contrari e 36 gli astenuti. Significativo, seppur ininfluente, anche il numero degli assenti...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma del diritto d'autore in internet : approvata dal Parlamento europeo la riforma del Copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto...

La riforma del copyright è stata approvata : Il Parlamento Europeo ha votato a favore delle nuove discusse regole europee per il diritto d'autore

La riforma del copyright che può cambiare il Web per sempre : Dopo oltre due anni di negoziati, un lungo braccio di ferro tra opposte fazioni e una potente azione di lobbying di entrambi gli schieramenti, domani la direttiva europea sul copyright nel mercato ...

Oggi c’è il voto definitivo sulla riforma del copyright : Al Parlamento Europeo si decide se aggiornare o meno le discusse regole europee per il diritto d'autore: l'esito non è scontato

Sul copyright il giorno della verità a Strasburgo : in aula non scontato il voto sulla riforma chiesta dagli editori : Wikipedia è a lutto, almeno nella versione italiana e portoghese. I Verdi sono sul piede di guerra da tempo. Il M5s anche: promette di votare contro domani se non verranno accolte le richieste di modifica all'articolo 11 e 13, i più dibattuti di una riforma del copyright che nell'aula di Strasburgo rischia molto. Sono spaccati tutti i gruppi. La Lega è contraria, ma - per dire - l'alleata di Matteo Salvini, Marine Le Pen, ha ...

Niente calcio su Wikipedia : oscurata per protesta contro la riforma del copyright : La più grande enciclopedia libera del mondo del web oggi non sarà consultabile. Tutte le pagine della versione italiana di Wikipedia sono state oggi oscurate per protesta contro la riforma europea del copyright. Nessun dato sui calciatori,...

riforma del diritto d'autore - Wikipedia è stata oscurata : Wikipedia è stata oscurata in vista del voto al Parlamento europeo sulla Riforma del copyright previsto per domani 26 marzo

Wikipedia Italia oscurata contro la riforma europea del copyright : Messaggio che appare se si cerca di raggiungere le pagine di Wikipedia in Italiano. (screenshot dal sito dell’enciclopedia libera it.Wikipedia.org) Nella giornata di oggi, 25 marzo 2019, dalle ore 8:00 per le successive 24 ore, le pagine in lingua Italiana di Wikipedia non saranno accessibili in segno di protesta sulla riforma europea del diritto d’autore. In vista della sessione di voto, durante l’assemblea plenaria che si terrà nella ...

Wikipedia Italia oscurata per protesta contro la riforma del copyright : Roma, 25 mar., askanews, - La pagina Italiana di Wikipedia è stata oscurata in vista del voto sulla riforma del copyright del 26 marzo. 'Dalle 8.00 di oggi, per 24 ore, le voci di Wikipedia in lingua ...

Wikipedia - pagina italiana oscurata per protestare contro riforma europea del copyright : Oggi Wikipedia in Italia è stata oscurata. Questa scelta molto netta è stata presa come segno di protesta per la riforma europea del copyright che probabilmente verrà votata al Parlamento europeo il 26 marzo. Secondo il messaggio che appare sulla pagina della famosa enciclopedia online, la riforma porterà a una limitazione dei diritti di espressione e perciò si invitano le autorità a rivalutare le proprie decisioni. La riforma era già stata a un ...

La versione italiana di Wikipedia è stata oscurata per protesta contro la riforma del copyright : Tutte le pagine della versione italiana di Wikipedia sono state oscurate per protesta contro la riforma europea del copyright, che dovrebbe essere approvata definitivamente il 26 marzo dal Parlamento Europeo. Provando ad accedere alle pagine, si trova questo messaggio: Il 26