La ricetta del Risotto con peperoni e gamberi

La ricetta delle alici di Alberto Wengert - vincitore del Premio Birra Moretti Grand Cru : alici di Cetara affumicate, caviale di colatura, gelèe alla Birra Moretti e meringa di pane croccante. È una ricetta che riesce a valorizzare al contempo la Birra e le eccezionali tradizioni culinarie campane, quella che ha permesso ad Alberto Wengert - sous-chef del ristorante La Locanda del Borgo di Telese Terme, in provincia di Benevento - di aggiudicarsi l'ottava edizione del Premio Birra Moretti Grand Cru, il concorso nazionale per ...

Spaghetti alla bolognese - la battaglia del sindaco Merola contro il piatto inesistente. E l'ambasciata Usa : 'ricetta fake' : Spaghetti alla bolognese: una mistificazione gastronomica che il sindaco di Bologna Virginio Merola ha finalmente preso di petto. 'E' strano, se non imbarazzante essere conosciuti nel mondo per qualcosa che non esiste' ha detto al Telegraph nello spiegare la sua battaglia contro uno specialità inesistente che spesso eclissa quelle proverbiali di Bologna a cominciare dai tortellini. ...

La ricetta della torta di riso soffiato di Anna Moroni : La ricetta della torta di riso soffiato INGREDIENTI 250 g di riso soffiato 60 g di burro 250 g di robiola 300 g di cioccolato fondente sciolto a bagno maria 250 ml di pAnna da montare 20 g di zucchero a velo qualche fragola per decorare scaglie di cioccolato PREPARAZIONE Montare la pAnna in una ciotola fredda In una ciotola con il riso soffiato aggiungere il cioccolato ed il burro sciolto; Amalgamare il riso per bene, lasciando da parte un ...

Le ricette tipiche della tradizione italiana per Pasqua… ecco qualche #ricetta : Pronti per le festività pasquali ma con bisogno di qualche suggerimento per cosa portare in tavola? Abbiamo chiesto aiuto agli chef e ai pasticceri de LeFarine Magiche e Decorì, da sempre pronti a proporre ricette per preparare piatti speciali, propongono di portare a tavola la tradizione pasquale abbinata all’originalità e alle novità. Lo Zuccotto alle Carote e il Plumcake Salato, per esempio, sono idee per portare a tavola gusto e genuinità ...

Tiramisù : le varianti della ricetta classica : Tiramisù: le varianti della ricetta classica È uno dei simboli della tradizione culinaria italiana. Farlo rispettando tutti i criteri è motivo di vanto, ma anche stravolgere la ricetta di questo dolce dalle origini contese può essere una squisita avventura Parole chiave: ...

Frittelle di riso per la Festa del papà : ricetta siciliana : Le Frittelle di riso sono un dolce tipico della pasticceria siciliana che si prepara per la Festa del papà, insieme alle zeppole. La ricetta siciliana

ricetta zeppole di San Giuseppe al forno : un soffice choux con delicata crema pasticcera : La festa del papà non è speciale e 'completa' senza le zeppole di San Giuseppe. Le zeppole conquistano grandi e piccini con il loro gusto delicato e corposo. La Ricetta prevede una cottura della pasta choux al forno, il tutto verrà farcito poi da una deliziosa crema pasticcera. Per completare il dessert le amarene, che regaleranno un gusto fruttato genuino. Lista degli ingredienti per le zeppole - 4 uova - 45 grammi di burro...Continua a leggere

Dolce festa del Papà : ecco la ricetta delle zeppole di San Giuseppe : Domani 19 marzo è una data conosciuta per due motivi: la festa dei Papà e quella di San Giuseppe. Una occasione per altomolisani e non di preparare le famose zeppole famose in tutto il mondo. Un Dolce di origini partenopee che in Molise è stato rifatto con varianti molto simili, farcendo le zeppole stesse con crema pasticcera ed amarene. Possono essere sia al forno che fritte , ...

Macarons : ricetta originale francese e calorie per la festa della donna : Macarons: ricetta originale francese e calorie per la festa della donna ricetta originale Macarons Di certo, la maggioranza di voi avrà avuto modo di soffermarsi fuori da qualche vetrina di pasticceria per ammirare i Macarons. Per chi invece non avesse avuto tale tentazione, mi spiego meglio. Sono dei pasticcini francesi, molto chic, che potete trovare nelle loro varie colorazioni pastello non più solo in Francia, ma in gran parte del mondo. ...

La colomba pasquale - la ricetta del tradizionale dolce del giorno di Pasqua : Assieme alla pastiera napoletana, la colomba Pasquale è il dessert più gradito il giorno di Pasqua dopo il tradizionale pranzo assieme ai familiari. Questo dolce ha origini molto antiche che risalgono alla Pasqua del 572, quando fu offerto dai Pavesi al re Longobardo Alboino in segno di sottomissione. Oltre alla versione classica, molti apprezzano anche la versione farcita. Anche se tanti, per questioni di praticità, preferiscono acquistarla, la ...

Cheesecake con philadelphia e Nutella : ricetta e calorie : Cheesecake con philadelphia e Nutella: ricetta e calorie La Cheesecake è un dolce bello, goloso che si presta a qualsiasi tipo di personalizzazione. La versione con la Nutella è perfetta con l’avvicinarsi della giornate calde. Si tratta di un dolce dal successo assicurato! Ecco qui gli ingredienti della Cheesecake: Per fare la base della Cheesecake (circa 24 cm) avrete bisogno di 180 grammi di biscotti Digestive e di 80 grammi di ...