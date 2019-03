La Regione Veneto autorizza l' assunzione di medici in pensione

Lavoro : da Regione Veneto ulteriori 7 mln per tirocini e formazione over 30 (2) : (AdnKronos) - Dall’indagine condotta dall’Osservatorio regionale di Veneto Lavoro nella prima decade di marzo 2019 sugli esiti occupazionali di tutti i destinatari delle Work experience rilevati alla data del 31dicembre 2018, emerge che oltre la metà dei partecipanti ha trovato Lavoro. E il dato ris

Lavoro : da Regione Veneto ulteriori 7 mln per tirocini e formazione over 30 (3) : (AdnKronos) - Con il rifinanziamento per il biennio in corso la Regione riapre ora i bandi per nuovi progetti. I progetti dovranno essere articolati in tre fasi - orientamento, formazione e tirocinio in azienda (da 2 a 6 mesi) - e dovranno coinvolgere almeno un datore di Lavoro privato (impresa o st

Lavoro : da Regione Veneto ulteriori 7 mln per tirocini e formazione over 30 : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) - Il termine tecnico è ‘work experience’, esperienza di Lavoro proposta agli over 30. Destinatari: gli adulti disoccupati o inoccupati, per incentivarne e accompagnarne l’inserimento lavorativo. Dal 2012 ad oggi la Regione Veneto ha investito 38 milioni di euro (risorse

Rifiuti : Regione Veneto finanzia videosorveglianza impianti (2) : (AdnKronos) - Con la delibera odierna sono stati finanziate con 165mila euro le domande 2018 che non avevano trovato immediata copertura nel bilancio; questi fondi vanno perciò a completare ed esaurire tutte le richieste pervenute per un totale di oltre 600mila euro stanziati dalla Regione. Nel dare

Famiglia : Ruzzante (LeU) - 'Regione Veneto ritiri subito patrocinio a Meeting Verona' : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - “Il presidente Zaia si trova a suo agio a condividere il palco con personaggi che affermano che le persone omosessuali sono contagiose come la peste? Ogni tanto dovrebbe ricordare che non è più un semplice militante della Lega ex Nord, ma il massimo rappresentante dell

Scuola : da Regione Veneto 1 - 4 mln a bando per sicurezza edifici scolastici : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - Un milione 400 mila euro di contributi per rendere più sicure e confortevoli le scuole materne, elementari e medie del Veneto, anche attraverso l’installazione di telecamere. E’ quanto prevede il bando regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto

Veneto : Tar - su Pedemontana inammissibili ricorsi contro Regione (2) : (AdnKronos) - Il TAR, tuttavia, non si è fermato alla questioni processuali, ma ha esaminato anche il merito della controversia, dando atto in modo analitico che le modifiche apportate alla concessione nel 2017 dalla Regione Veneto "non comportano un nuovo equilibrio economico dell'operazione a

Veneto : Tar - su Pedemontana inammissibili ricorsi contro Regione : Venezia, 7 mar. (AdnKronos) - “Una sentenza che definisce con chiarezza come il percorso giuridico adottato per la realizzazione della Pedemontana Veneta sia, e sia stato, corretto. Ricordo che, affrontando questo dossier, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l’Anac e l’Avvocatura dello Stato. Ho n

ANBI : “Consorzi di bonifica del Veneto - un’eccellenza del Paese per una Regione da primato” : Al via il meeting “Consorzi di bonifica del Veneto, un’eccellenza del Paese per una regione da primato” che prevede la partecipazione di Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI al che Coldiretti ed ANBI Veneto hanno organizzato per la giornata di domani, Giovedì 07 Marzo 2019 dalle ore 10.00 nel Centro Congressi dell’Hotel Laguna Palace, a Venezia Mestre (in viale Ancona,2). L'articolo ANBI: “Consorzi di bonifica ...

Pd : Bisato (Veneto) - 'in Regione più votanti delle primarie del 2017' : Padova, 4 mar. (AdnKronos) - "Samo veramente soddisfatti, bisogna sottolineare innanzitutto la straordinaria riuscita in termini di partecipazione: ieri 86.900 mila persone hanno deciso di uscire di casa e andare a votare nei gazebo per le primarie del Pd anche qui in Veneto, duecento votanti in più

Vaccini : il Veneto la prima Regione a ospitare una mostra per la corretta informazione : E’ il Veneto la prima regione italiana a ospitare la mostra ‘Mondo Vaccini‘, un evento mirato a promuovere una corretta informazione con obbiettivo la prevenzione delle malattie infettive attraverso la vaccinazione. Realizzata dall’Istituto superiore di sanità, grazie all’adesione della regione del Veneto verrà inaugurata a Padova venerdì 1 marzo, al Museo di storia della medicina nei locali dell’antico ...

Veneto : De Berti - 'una Regione cicloturistica per mobilità leggera' (2) : (AdnKronos) - Intensa infatti è l’attività della regione del Veneto nell’ambito del rilancio della mobilità ciclabile ed in generale sostenibile. In poco meno di due anni di Giunta regionale molti sono stati gli obiettivi centrati che certamente saranno motivo di sviluppo e di richiamo per l’economi

Veneto : De Berti - 'una Regione cicloturistica per mobilità leggera' : Venezia, feb. (AdnKronos) - “La regione Veneto vuole mettere in connessione tra loro le grandi ciclovie di interesse nazionale che si snodano nel territorio Veneto e queste ultime con i percorsi regionali e interregionali ai quali stiamo lavorando, per formare uno dei sistemi infrastrutturali di mob

Sanità : da Regione Veneto piano prevenzione contro virus West Nile (2) : (AdnKronos) - Il tutto è contenuto in una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. “Di fronte a un fenomeno di entità imprevista e imprevedibile – dice la Lanzarin – l’anno scorso, primi in Italia, abbiamo reagito con tempestività e con un p