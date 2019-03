La prova del cuoco – Puntate da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019 – Ricette e rubriche.

Il Parlamento Ue approva la riforma del copyright : La direttiva sul copyright ha superato anche l’ultimo scoglio. Gli eurodeputati hanno approvato in plenaria il testo già negoziato con Consiglio e Commissione, un insieme di norme che adegua il diritto d’autore al contesto online. 348 i voti a favore, 274 i contrari e 36 gli astenuti. Significativo, seppur ininfluente, anche il numero degli assenti...

Maturità : oggi la simulazione della prima prova in tutta Italia - tra le tracce Montale : Giornata di fondamentale importanza quella di oggi, per milioni di studenti delle scuole superiori Italiane che, quest’anno, dovranno affrontare il tanto atteso quanto temuto esame di Stato 2019. Sono iniziate quest’oggi infatti, le nuove simulazioni dell’esame di Maturità 2019. Il Miur, tramite il suo portale, esattamente alle ore 9:00 della mattinata odierna, ha reso pubblici alcuni esempi di tracce della simulazione della prima prova ...

Papa Francesco - i fedeli provano a baciargli la mano ma lui la ritrae. E il video diventa virale : Un fuoriprogramma decisamente bizzarro per i fedeli che hanno incontrato Papa Francesco a Loreto nel giorno della Solennità dell’Annunciazione. Emozionati e trepidanti per il grande incontro, tanti devoti si sono inginocchiati di fronte al Santissimo Padre provando a baciargli la mano come la tradizione Papale ha sempre voluto. Ma qualcosa non è andato come avrebbero previsto. Bergoglio, infatti, ha rifiutato il baciamano di tutti i ...

Maturità : da Pirandello al marketing per la simulazione della prima prova : Al via da stamane i nuovi esempi della prima prova scritta di Italiano, in vista della Maturità che gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori dovranno sostenere in giugno. Le simulazioni ...

Frascati Scherma - Alessio Sarri secondo nella prova di Coppa del Mondo paralimpica : Roma – In estate ha scelto di entrare a far parte della famiglia del Frascati Scherma e a distanza di qualche mese Alessio Sarri (nella foto Trifiletti/Bizzi) ha conquistato il suo primo importante alloro con i colori del club tuscolano. Il campione del Mondo paralimpico in carica si è piazzato al secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di sciabola (categoria B) andata in scena nello scorso fine settimana a Pisa. Al forte atleta è ...

prova la nuova Lamborghini al raduno delle supercar ma qualcosa va storto. La figuraccia vale 200mila euro : Fuoriprogramma durante il raduno organizzato dal concessionario di auto di lusso Hr Owen a Londra, nel quartiere di Acton. Un automobilista ha voluto Provare il suo ultimo acquisto e così si è messo alla guida della sua Lamborghini su una strada stretta e con parcheggi ai lati, decisamente non molto adatta a particolari prodezze. Dopo pochi secondi l’uomo ha perso il controllo, ha colpito un albero per poi finire con la sua supercar contro ...

Esame di Maturità - nella simulazione della prima prova del 26 marzo Pirandello e Montale : Quali tracce sono uscite nella nuova simulazione della prima prova d'italiano della Maturità 2019? Oggi, martedì 26 marzo, gli studenti dovranno scegliere tra le tre tipologie e completare il compito in 6 ore. Tra gli autori e le tematiche scelte ci sono Eugenio Montale, Luigi Pirandello, il Made in Italy, la nostalgia e il viaggio.Continua a leggere

Il delitto politico di Trump è in pieno sole - che c’era mai da provare? : Ogni limite ha la sua pazienza, diceva Totò. Ogni garantismo pure. Mueller ha scoperto che non ci sono le prove della collusione di Trump con i soviet né della sua campagna per ostruire l’accertamento giudiziario. Perché? Servivano delle prove? Infatti l’Impostore in campagna elettorale aveva detto

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Sofia Goggia vola nella prova della discesa libera : Sofia Goggia mette subito le cose in chiaro e risulta la più veloce nella prova di discesa disputata a Passo San Pellegrino in vista della gara di domani che assegnerà il titolo italiano di specialità. La bergamasca, che è a caccia del suo primo titolo nazionale in questa disciplinaa, ha completato la sua prova in 1’13″91, rifilando 25 centesimi a Francesca Marsaglia e 70 a Nicol Delago. Quarta posizione per Nadia Fanchini, con un ...

La nuova maturità alla prova del merito : Il ministero dell’Istruzione si aspetta più uniformità di giudizio grazie alle griglie di valutazione uniche e al peso maggiore attribuito al curriculum scolastico. Resta da capire se il restyling risolverà il mismatch territoriale che attanaglia l’Italia dell’istruzione. Con i migliori ai test Invalsi ubicati al Nord e i diplomati “eccellenti” residenti al Sud...