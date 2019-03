La porta rossa 3 | la terza stagione dovrebbe iniziare le riprese nel 2020

Dove sarà Cagliostro ne La porta rossa 3? Lino Guanciale : “Lui è il simbolo di una rivoluzione” : La Porta Rossa 3 è ormai ufficiale e Lino Guanciale rinnova l'affetto per Trieste, città che fa da sfondo alla fiction di Rai2. Dopo il successo della proiezione, organizzata per la messa in onda dell'ultima puntata, l'attore ha ringraziato il pubblico per l'affetto dimostrato nei confronti del cast e della serie. Come scrive Il Piccolo, sul palco del Teatro Rossetti, Dove si è svolta la serata speciale, Lino ha confermato il suo amore per il ...

La porta rossa 3 - terza stagione in vista? Lino Guanciale : ‘Possibile e auspicabile’ : “La terza stagione? Sì, se ne sta parlando molto concretamente, tutto sembra deporre a favore” con queste parole Lino Guanciale, l’attore che presta il suo volto al defunto ma attivissimo commissario Cagliostro, conferma le indiscrezioni che lasciano pensare a una terza, nuova stagione de La porta rossa, la fiction scritta anche da Carlo Lucarelli la cui seconda stagione si è conclusa mercoledì 20 marzo. “La trama offre ...

La porta rossa 2 - finale di stagione : anticipazioni ultima puntata 20 marzo : Termina la folle corsa del 2019 de La Porta Rossa, la serie tv scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi che vede concludere la sua seconda stagione con l’ultima puntata in onda mercoledì 20 marzo in prima serata su Rai2, dalle 21.25 in poi. Finisce così la seconda tornata di episodi sulle avventure del commissario Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale. Al suo fianco, come sempre, Gabriella Pession. La Porta Rossa 2, le ...

Analisi Ascolti tv La porta rossa 2 batte la D’Urso sui social : La fiction di Rai 2 ha vinto la serata social con 25.500 Tweet. La Porta Rossa 2 vince “la guerra social” su Twitter contro l’esordio in prima serata di “Non è la D’Urso”. La fiction italiana, giunta alla penultima puntata, è in netto rialzo anche negli Ascolti tv con ...

Ascolti tv - Si accettano miracoli e La porta rossa 2 vincono su Live Non è la D’urso : Il film di Alessandro Siani in onda su Rai1 Si accettano miracoli vince la prima serata del 20 marzo con 3 milioni 295mila telespettatori e uno share del 14.4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda puntata di Live Non è la D’Urso è stata seguita da 2 milioni 331mila con uno share medio del 14% (il programma è andato in onda in prima e seconda serata dalle 21.38 alle 1.06 e ha ottenuto 200mila interazioni tra sito e app oltre al ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 marzo 2019. Si Accettano Miracoli 14.4% - Non è la D’Urso 14%. Il finale de La porta rossa al 12.4% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 20 marzo 2019, su Rai1 la commedia Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.295.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.06 – la seconda puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari al 14% di share (Buonanotte Live di 8 minuti: 845.000 – 17%). Su Rai2 l’ultimo episodio de La Porta Rossa 2 ha ...

La porta rossa 3 - terza stagione in vista? Lino Guanciale : ‘Possibile e auspicabile’ : “La terza stagione? Sì, se ne sta parlando molto concretamente, tutto sembra deporre a favore” con queste parole Lino Guanciale, l’attore che presta il suo volto al defunto ma attivissimo commissario Cagliostro, conferma le indiscrezioni che lasciano pensare a una terza, nuova stagione de La porta rossa, la fiction scritta anche da Carlo Lucarelli la cui seconda stagione si è conclusa mercoledì 20 marzo. “La trama offre ...

La porta rossa 2 - finale di stagione : anticipazioni ultima puntata 20 marzo : Termina la folle corsa del 2019 de La Porta Rossa, la serie tv scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi che vede concludere la sua seconda stagione con l’ultima puntata in onda mercoledì 20 marzo in prima serata su Rai2, dalle 21.25 in poi. Finisce così la seconda tornata di episodi sulle avventure del commissario Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale. Al suo fianco, come sempre, Gabriella Pession. La Porta Rossa 2, le ...

La porta rossa 3 ci sarà. Con Lino Guanciale : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Si conclude questa sera su Rai 2 la seconda stagione de La Porta Rossa, e i telespettatori si domandano se il defunto commissario Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, riuscirà finalmente a distaccarsi dalla vita terrena per trapassare ed andare in pace. Ebbene, questo si saprà solo nelle battute finali della puntata, ma quello che è certo è che le avventure televisive del personaggio nato dalla penna di ...

Ascolti tv - Si accettano miracoli e La porta rossa 2 vincono su Live Non è la D’urso : Il film di Alessandro Siani in onda su Rai1 Si accettano miracoli vince la prima serata del 20 marzo con 3 milioni 295mila telespettatori e uno share del 14.4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda puntata di Live Non è la D’Urso è stata seguita da 2 milioni 331mila con uno share medio del 14% (il programma è andato in onda in prima e seconda serata dalle 21.38 alle 1.06 e ha ottenuto 200mila interazioni tra sito e app oltre al ...

Guanciale - 'La porta rossa 3' : 'Non sarebbe un dispiacere indossare quel cappotto' : Mercoledì 20 marzo si è conclusa la seconda stagione della serie televisiva 'La porta rossa' che ha registrato un buon livello di ascolti grazie alla capacità di incuriosire i milioni di telespettatori italiani. Ci sono le possibilità di un prosieguo della fiction ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli. Nei mesi precedenti il protagonista aveva sottolineato la possibilità di tornare a interpretare uno stesso personaggio e queste ...

Ufficiale - La porta rossa 3 ci sarà : Lino Guanciale fa uno strappo alla regola per Cagliostro : È Ufficiale: La Porta Rossa 3 ci sarà. La conferma arriva all'indomani dell'ultima puntata della seconda stagione, che ha chiuso in bellezza conquistando il 12.4 di share e 2.807.000 spettatori su Rai2. Numeri incoraggianti che attestano il successo di un prodotto all'avanguardia, forte di un cast variegato e di storie avvincenti e complesse. In occasione della proiezione speciale dell'ultima puntata, Lino Guanciale ha annunciato al pubblico ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 marzo 2019. Si Accettano Miracoli 14.4% - Non è la D’Urso 14%. Il finale de La porta rossa al 12.4% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 20 marzo 2019, su Rai1 la commedia Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.295.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.06 – la seconda puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 l’ultimo episodio de La Porta Rossa 2 ha interessato 2.807.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su ...

La porta rossa 3 - ancora nessuna conferma sulla terza serie dopo gli ascolti in calo : Ieri sera in prime time su Raidue è andata in onda la sesta e ultima puntata della seconda stagione de La porta rossa, la serie televisiva con protagonista Lino Guanciale e Gabriella Pession. Un appuntamento che nel corso di queste settimane ha appassionato un notevole numero di spettatori, anche se i dati registrati quest'anno sono in netto calo rispetto a quelli della prima fortunatissima stagione della fiction. I fan, però, si chiedono a ...