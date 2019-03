La piccola ha malattia rarissima, la madre la rifiuta: “Non la voglio, è una maledizione”

(Di martedì 26 marzo 2019) La donna indiana si èta di accettare la neonata appena messa al mondo e, dopo essere stata convinta a portarla a casa, pare non voglia tenerla e sidi nutrirla. "Non ho idea di come sia successo. Io e la famiglia sono completamente distrutti " ha dichiarato la 28enne.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...