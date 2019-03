La McLaren Senna è tutta di Lego | mezzo milione di mattoncini! – FOTO

McLaren Senna LEGO - non chiamatela giocattolo : mezzo milione di mattoncini per la riproduzione fedele all’originale [GALLERY] : Sono serviti quasi mezzo milione di pezzi per realizzare la versione più realistica e ambiziosa mai fatta da LEGO di una Mclaren La Mclaren Senna LEGO in scala, 1:1, è stata creata in tutta segretezza da assemblatori specializzati che hanno lavorato senza sosta. Il lavoro di assemblaggio ha richiesto quasi 5,000 ore di lavoro ed il modello viene creato con oltre mezzo milione di pezzi. Una cosa alquanto fuori dal comune per Mclaren, la ...

McLaren Senna GTR : l’hypercar che strizza l’occhio alla Formula 1 [GALLERY] : Il nuovo bolide da pista del Costruttore britannico sarà realizzato in soli 75 unità venduta ad una cifra sbalorditiva McLaren ha svelato foto e dettagli ufficiali della Senna GTR, variante omologata esclusivamente per l’uso in pista dell’omonima hypercar dedicata ad Ayrton Senna. La vettura, realizzata con tecnologie derivate dall’esperienza in Firmula 1, vanta un’aerodinamica specifica capaci di offrire una downforce di 1.000 kg a 250 ...

