(Di martedì 26 marzo 2019) Se il primo assaggio della Maturità 2019 era stato piuttosto 'morbido', dopo il bis le cose sembrano complicarsi. Lasciando intravedere che l'esame di giugno non sarà proprio una, come qualcuno aveva già iniziato a pregustare dopo la tappa di febbraio. Perlomeno per quel che riguarda la prova d'. Latornata di simulazioni ufficiali organizzate dal Miur in preparazione alla nuova maturità, infatti, ci lascia un doppio insegnamento: da un lato che il Ministero non ha abbandonato quello sguardo attento all'attualità che ha caratterizzato gli esami degli scorsi anni; dall'altro che per fare bella figura nelle prove vere e proprie occorrerà una conoscenza abbastanza approfondita dei temi proposti. E questo inizia ad agitare non poco gli studenti: quasi 1 su 3 – tra quelli che hanno svolto le simulazioni in ...

alex7497394665 : @nevermjnd_ So benissimo come ci si sente io mi sono diplomato nel 93 e ancora me la sogno la maturità...quindi non… - HuffPostItalia : La Maturità non sarà una passeggiata. La seconda simulazione di italiano spaventa uno studente su tre - LAYoko2 : @comeinverno @theunknovn No non ci hanno fatto copiare, ho iniziato a studiare seriamente nelle vacanze di Pasqua e… -