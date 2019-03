La manovra economica del governo non farà bene al rapporto debito-Pil

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) di Francesca Iafrate (dottoranda Università Roma Tre) e Stefano Di Bucchianico (dottore di ricerca Università Roma Tre)Realfonzo e Viscione hanno mostrato su economiaepolitica.it come lavarata dalè destinata ad avere un impatto molto modesto sulla crescita perché trascura investimenti pubblici e politiche industriali in favore soprattutto di trasferimenti ed, inoltre, hanno dimostrato che una diversa composizione avrebbe sortito un effetto espansivo maggiore. In questo articolo si stimano gli effetti dellasulpubblico e si giunge alla conclusione che l’attuale composizione dellanonche aumentare il-Pil. Al contrario, grazie alla maggiore entità dei moltiplicatori degli investimenti, unaorientata alla crescita come quella proposta da Realfonzo e Viscione avrebbe avuto l’effetto di ridurre il...

