“La Maison Citroën” migliore stand a Ginevra 2019

motorinolimits

(Di martedì 26 marzo 2019) Dal 2004, una giuria di professionisti della pubblicità e della comunicazione diproclama ogni anno l’espositore del settore automotive con il miglior allestimento dello spazio espositivo, secondo una serie di criteri di idoneità. Quest’anno, al Salone dell’automobile di, il 16° Creativity Award è stato conferito a Citroën con il suo“La… L'articolo “LaCitroën”MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

DailyLuxury04 : New #fragrance per @Boucheron. la Maison #jewelry lancia Boucheron Fleurs, interpretazione contemporanea del… - Glitteringwoman : Raffaella e Gigliola Curiel ricostruiscono alcuni capolavori della propria maison a partire dagli Anni Quaranta: è… - Artielettere : Firenze. Restaurata la Fontana del Nettuno in Piazza della Signora grazie alla Maison Salvatore Ferragamo… -