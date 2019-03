La finta star vegana tradita da un pesce e insultata dai social

vanityfair

(Di martedì 26 marzo 2019) I più gentili fra gli insulti (perché insulti sono tutti) dicono che puzza die che ha le uova nascoste sotto il cesto della verdura. Gli altri sono molto più volgari e cattivi. «Troppo tardi per le tue scuse, sei una falsa», «Dovresti ridare indietro tutti i soldi che hai fatto dicendo che sei», «Noi non ti scusiamo, fai schifo!». A chiedere scusa è stata Yovana Mendoza Ayres, 29 anni, fino a una settimana fa una delle più potenti e seguite influencer del mondo vegano, beccata a mangiarePraticamente tutti i suoi follower, un milione e trecentomila solo su Instagram, al profilo Rawvana (Raw è crudo in inglese e vana un pezzo del suo nome), si sono ribellati e a nulla sono valsi per ora i 33 minuti del video di scuse postato su Youtube.Se passi anni a guadagnare dispensando consigli su un regime alimentare con solo frutta e verdura ed escludendo ogni tipo di ...

