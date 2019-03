La dolce vita dei fratelli Jonas e delle «J-Sisters»

La " dolce Vita" di Fellini rivive per solidarietà in un quartiere di Londra : Dall'alto del palco, vestita in puro stile Dolce Vita, con un magnifico abito oro e labbra rosso fuoco, Natalia Vodianova ha dichiarato: 'La cosa più bella al mondo è vedere il sorriso di un bambino. ...

Arriva il KitKat al té verde Matcha - la ‘ dolce ’ novità di Nestlè anche in Italia : In Giappone sta spopolando da anni e ora potremo assaggiarlo anche nel nostro Paese. La tinta verde pastello è data proprio dal tè che proviene dall'Oriente. Le barrette saranno inoltre prive di coloranti, aromi o conservanti.Continua a leggere

Fiorentina - il dolce post social di Muriel per i tifosi viola : “sono tornato a sorridere - siete nuova vita per me” [FOTO] : L’attaccante colombiano ha inviato un messaggio ai propri tifosi, utilizzando dolci parole Una nuova vita, un nuovo capitolo della propria carriera cominciato come meglio non si potrebbe: con una doppietta. Due gol, quelli di Luis Muriel, che non son serviti però alla Fiorentina a portare a casa i tre punti, fermata sul pareggio da un’arcigna Sampdoria. Il colombiano però ha conquistato i suoi tifosi, inviandogli anche un ...