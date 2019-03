La cittadinanza “per merito” e l' abolizione del cambio dell' ora

Scuolabus - Salvini frena su cittadinanza al 13enne Ramy : “Per ora non ci sono gli elementi per concederla” : “Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza a Ramy ”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini . “Le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro”, ha detto Salvini . “Se qualcuno la cittadinanza ...

Reddito di cittadinanza - Poste consiglia : “Per richieste venite in ordine alfabetico” : Dei “turni per lettera”, in ordine alfabetico, per presentarsi allo sportello a fare domanda del Reddito di cittadinanza. Domani, mercoledì 6 marzo, inizia ufficialmente l’iter per richiedere il beneficio introdotto dal governo gialloverde e le Poste, dove bisognerà recarsi per effettuare la richiesta, spiegano qual è il meccanismo pensato per far fronte “a un’operazione straordinaria”. Come ha illustrao l’ad di Postepay ...