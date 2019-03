La città-stato dove d' Annunzio ricreò lo spirito del Rinascimento

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Disobbedisco Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920, Mondadori, pagg. 564, euro 28, di Giordano Bruno Guerri è il racconto appassionante e documentato della avventura di Fiume. La...

DRANGELOLIMITON : “Non voglio rimanere con le mani in mano, a guardare la città in cui sono nato ridotta in questo stato. Il piccolo… - LelaDipi : Sono uscita di casa e mi sono sentita come Will Smith in Io Sono Leggenda. Da sola. Rifiuti ovunque. Città abbandon… - TiniBrunozzi : RT @SergioChiampa: ?? Domani alle 17.30 sarò a Vercelli per l'inaugurazione della Magna Charta in città. ?? La Magna Charta Libertatum (1215… -