La Cina non è ancora così vicina | a rendere ricca l' Italia è la Germania

Macron si attovaglia con Xi : maxi-commessa da 30 miliardi per 300 Airbus e 13 intese commerciali - la Cina non è più un "rivale sistemico" : Dopo averlo definito durante la sua visita in Italia un "rivale sistemico", Emmanuel Macron è pronto per attovagliarsi con il presidente cinese Xi Jinping, arrivato a Parigi per l'inizio ufficiale della sua visita a 55 anni dal riconoscimento di Charles De Gaulle della Repubblica Popolare. In prima linea nell'attaccare l'Italia per la sua adesione alla Via della Seta e alle annesse intese commerciali con Pechino, il presidente francese ha ...

Basilicata - Feltri : “Ma chi se ne frega - mica è la Cina. Calo del M5s? Non ne sono addolorato. Anzi - sono euforico” : “Elezioni Basilicata? Sulla prima pagina odierna di Libero ne abbiamo scritto poco perché la domenica chiudiamo alle 8 di sera. Ma poi chi se ne frega, è la Basilicata. Non è la Cina“. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, risponde alla conduttrice Myrta Merlino, che gli chiede la ragione dello scarso approfondimento del suo giornale sulle regionali lucane. Feltri aggiunge: “Sì, ...

Ivrea - bambino non vacCinato espulso dall'asilo. La mamma : "Non sono no vax" : A Banchette. L'ira della madre: "Non ho fatto i vaccini per le malattie che ha già fatto". La direttrice: "L'Asl ce lo ha segnalato come inadempiente ". A settembre il piccolo, senza autocertificazione, chiuso da solo in una stanza

Gravina : “Gare in Cina? Non vogliamo penalizzare tifosi” : “Ancora una volta il calcio ha dimostrato di essere ponte tra culture diverse”. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato così la firma del memorandum d’intesa tra la Federcaclio e il numero 1 della Comunicazione cinese nonché direttore generale di China Media Group, Shen Haixiong. “Abbiamo voluto lanciare uno sguardo verso il futuro e […] L'articolo Gravina: “Gare in Cina? Non vogliamo ...

La Via della Seta non può esistere senza la fiducia fra Cina e Vaticano : È un dato di fatto che la Cina sta giocando un ruolo rilevante nell’organizzazione degli scambi commerciali globali. La storia proprio oggi deve aiutarci a capire che la globalizzazione non coincide affatto con l’«occidentalizzazione» del mondo, ma va inquadrata all’interno di una più ampia prospettiva.La cultura è centrale nella strategia cinese p...

Top Tower viCina al cimitero di Torre Boldone - la polemica non si spegne : Torre Boldone, Bergamo,, 25 marzo 2019 - Torna d'attualità a Torre Boldone la polemica sulla posizione della Top Tower, la Torre del bungee jumping inagurata lo scorso mese di luglio insieme al Parco ...

Cina - non solo economia : nel 2020 avrà anche il record dei turisti : Tanto che proprio quest'anno la Cina ha superato il nostro Paese per arrivi: «La Cina - spiega Damiano De Marchi, ricercatore del Ciset - Centro internazionale di studi sull'economia turistica - ha ...

CAOS VENEZUELA/ E' la Russia - non la Cina - che può evitare un nuovo Afghanistan : Desta preoccupazione l'apparente disposizione di Washington a una nuova, disastrosa, operazione di "regime change" in VENEZUELA

Intesa con la Cina - i 4 punti sui cui Salvini e Di Maio proprio non si accordano : «Non mi si venga a raccontare che in Cina ci sia il libero mercato - insiste Salvini -, non mi si dica che lo Stato non interviene nell'economia e nell'informazione». Gli altri temi della discordia ...

Salvini attacca Di Maio : la Cina non è un Paese con un libero mercato : Nuove frizioni nel governo. Matteo Salvini attacca l’accordo con i cinesi voluto da Di Maio. “Non mi si dica che

Nuova tensioni tra alleati sulla Cina. Salvini : 'Non c'è libero mercato'. Di Maio : 'Lui parla io agisco' : Il leader leghista non si scalda per l'accordo con Pechino, anche se afferma di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati 'a parità di condizioni'. L'alleato M5S: '...

"Non so cuCinare - mangio poco. E mio figlio Alessandro Borghese mi dice : 'Non mi va di sprecare il mio talento con te" : Pronunci il nome Barbara Bouchet e in un certo tipo di uomini che erano giovani negli anni Sessanta e Settanta, si scatena un immaginario erotico ancora molto vivo, perché l'arrivo e l'ascesa nel cinema e nelle pubblicità di quegli anni della splendida ragazza bionda con gli occhi azzurri proveniente da Reichenberg, in Baviera, fu dirompente se non addirittura spiazzante. Molti dei film che la videro protagonista sono finiti nel ...

Cina - tensione Salvini-Di Maio : «Non è un libero mercato» - «Lui ha diritto di parlare - io devo fare i fatti» : Il ministro dello Sviluppo economico risponde al titolare dell’Interno: «Una vittoria del made in Italy»