La cantante Alanis Morissette è incinta per la terza volta

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Ladi origini canadesi, che compirà 45 anni a giugno, ha annunciato su Instagram la suagravidanza : in una foto in bianco e nero mette bene in vista il pancione e ...

VanityFairIt : La cantante canadese a 44 anni è in attesa del terzo figlio. L'ha annunciato su Instagram, mostrando il pancione… -