Klaus Davi | “sogno Paola Ferrari assessore allo sport”

(Di martedì 26 marzo 2019) “Il sindaco di Catanzaro Abramo vuole candidarsi a Presidente della Regione Calabria e poi riduce il dibattito sul Consiglio dei Ministri al più scontato campanilismo, proponendo la sua città (peraltro molto più bella di come la descrivono e forse dovrebbe preoccuparsi di questa reputazione inesatta) come sede dell’evento. Ma almeno da questo suo comunicato apprendiamo che ha rinunciato a guidare tutta la Calabria… Io, da semplice cittadino innamorato del Sud e di quella terra, mi dichiaro invece felice se il CdM illuminasse Gioia Tauro, una città vergognosamente dimenticata dal governo anche per l’inconsistenza dell’opposizione, va detto… Certo, sia chiaro, il top sarebbe San Luca e mi accodo alla proposta di Bruno Bartolo, rappresenterebbe un segnale forte, di discontinuità. Ma anche Gioia Tauro non sarebbe affatto male per questi territori. In politica ci vuole gioco di ...

