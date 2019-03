Kean-Juventus | clamoroso | Raiola smentisce | “E’ tutto falso”

Juventus - Raiola e il retroscena su Kean al Milan : Lo ha rivelato l'agente del giocatore, Mino Raiola, come riportato da Il Corriere dello Sport: Vanno fatte diverse valutazioni. Kean deve giocare sempre. Io a gennaio volevo portarlo al Milan, ma la ...

Rinnovo Kean Juventus– Le ultime tre settimane per Moise Kean sono state forse le migliori, fin qui, della sua giovane carriera. Moise Kean in questo lasso di tempo ha siglato la prima doppietta in bianconero, partendo da titolare, in campionato contro l'Udinese; poi ha vissuto in campo la magica notte contro l'Atletico per poi esordire, ancora

Juventus - Raiola spaventa il club bianconero : “il rinnovo di Kean? Siamo fermi - dovevo portarlo al Milan ma…” : Il procuratore dell’attaccante azzurro ha parlato del futuro, sottolineando come il rinnovo con la Juve non sia così scontato Moise Kean è senza dubbio il ragazzo del momento, considerando il gol messo a segno con la Nazionale Italiana nel match di qualificazione ad Euro 2020 contro la Finlandia. AFP/LaPresse Un futuro roseo, che potrebbe però non essere con la Juventus, almeno stando alle dichiarazioni del suo manager Mino Raiola. ...

Italia - Bonucci : «Kean è rimasto alla Juventus grazie a me e Chiellini» : TORINO - Tre giorni dopo il successo sulla Finlandia , Leonardo Bonucci presenta, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il match della Nazionale Italiana di Roberto Mancini contro il non ...

KEAN JUVENTUS- Moise Kean si prepara ad abbattere qualsiasi tipo di record. Un predestinato, un giocatore pronto ad incidere il suo nome nella storia della Juventus e della Nazionale Italiana. Occhio però agli eccessivi entusiasmi e ai troppi complimenti. Siamo di fronte ad un ottimo prospetto, ma è chiaro che i suoi 19 anni potrebbero

Kean-Juventus – Debutto da titolare e gol con la Nazionale per Moise Kean, il "predestinato" a sentire chi, da Mancini a Bonucci, lavora con lui sul campo. Ed in effetti l'attaccante classe 2000 ha dimostrato di poter stare già da ora tranquillamente nel mondo dei grandi da protagonista. Allegri lo ha tenuto in naftalina per tutta la prima parte di

Juventus - Chiellini : 'A gennaio ho detto a Kean di restare - non temevo squalifica di CR7' : Questo per la Juventus è un weekend di pausa, anche se molti bianconeri sono impegnati con le rispettive nazionali. Il gruppo juventino più numeroso è al seguito dell'Italia, visto che i convocati da Roberto Mancini sono ben sei: si tratta di Mattia Perin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. Molti di loro questa sera saranno titolari contro la Finlandia: il Ct azzurro dovrebbe schierare ...

KEAN JUVENTUS- Moise Kean brucia le tappe e spiazza tutti. Dopo la grande prestazione in campionato contro l'Udinese, e dopo l'ottimo impatto anche nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, Moise Kean avrebbe conquistato totalmente anche Roberto Mancini, il quale sarebbe pronto a lanciarlo in campo dal primo minuto in vista del match degli

Juventus DE Ligt, bianconeri volano in Olanda – La prossima doppia sfida di Champions tra Juventus e Ajax non varrà solamente per l'accesso alle semifinali di coppa, ma sarà anche una buona occasione per parlare del futuro di De Ligt. Il giovane difensore dei Lancieri, appena 19enne ma già capitano di una delle squadre più

Ieri pomeriggio la Juventus ha fatto il suo arrivo a Genova e si è subito trasferita in hotel per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Genoa, tra poco i bianconeri lasceranno l'albergo per spostarsi allo stadio dove alle 12:30 affronteranno la squadra ligure. Per la partita di oggi, Massimiliano Allegri non potrà contare su Cristiano Ronaldo che non è stato convocato per farlo riposare dopo le fatiche di Champions League.

Genoa-Juventus – Il Corriere dello Sport analizza il match di campionato tra Genoa e Juventus. Tra i grifoni occhi puntati sul difensore argentino Romero, già virtualmente bianconero. Allegri ha Ancora da sciogliere alcuni dubbi di formazione. Possibile turno di riposo per Cristiano Ronaldo: se il portoghese non dovesse entrare in campo, al suo posto l'azzurro