Katy Perry è letteralmente impazzita per le ultime sexy foto di Orlando Bloom

Orlando Bloom ha lasciato il suo appartamento per andare a convivere con Katy Perry : Si sono ufficialmente fidanzati lo scorso San Valentino

Katy Perry - amabile trasformista : Divertente e sbarazzina, colorata e sofisticata, maschiaccio e tremendamente sexy. È lei, Katy Perry, la pop-star che non ci sta proprio ad essere rinchiusa in qualche schema e preferisce giocare ad essere una, nessuna e centomila (sia nella musica che nel look). E lo fa anche bene, spiazzando ogni volta i suoi fan, ma anche tutti quelli che le stanno intorno. Un vero ciclone, che ha iniziato a travolgere il mondo della musica più di ...

Katy Perry ha declassato Orlando Bloom chiamandolo "il suo ragazzo" invece di fidanzato e la reazione dei fan è LOL : I KatyCats si sono divertiti a prenderla un po' in giro

Katy Perry accusata di razzismo per delle scarpe : Quando le pop star si improvvisano designer i risultati possono essere disastrosi come nel caso di Katy Perry che ha lanciato una collezione di scarpe in cui due modelli stanno scatenando un autentico putiferio perché ritenuti offensivi verso le minoranze etniche. Acquistabili su Dillard e Walmart, hanno una vena surrealista con decori sul dorso che ricordano dei volti. Le scarpe "Face" hanno due occhi, un naso e labbra rosse su di esse. I ...

Katy Perry e Taylor Swift - pace in vista : Katy Perry e Taylor Swift potrebbero sotterrare dopo quattro anni di battaglie l'ascia di guerra e sono pronte ora a collaborare insieme. La "faida" tra le due cantanti era cominciata nel 2014, quando circolò la voce che la Perry avesse 'rubato' alcuni ballerini che lavoravano per la Swift, che all'epoca era in tour. Ne sono seguite accuse pesanti via social fi quando, alla vigilia del 'Reputation Stadium World Tour', Kate Perry mandò un ...

Katy Perry è disponibile a collaborare con Taylor Swift in una nuova canzone : Lo ha dichiarato lei stessa

Taylor Swift agli iHeartRadio Awards 2019 si vendica dei gufi e Katy Perry risponde su un eventuale duetto (video) : Non ha cantato né fatto grandi annunci Taylor Swift agli iHeartRadio Awards 2019: la popstar è salita sul palco della serata che si è tenuta a Los Angeles il 14 marzo per ritirare il premio per il Miglior Tour dell'Anno per il suo "Reputation Tour" e ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non era prevista una sua esibizione, infatti la Swift non ha cantato. Ma non ha nemmeno annunciato novità in arrivo e quelle, ...

Nozze da favola per Katy Perry : sposerà Orlando Bloom nel castello di Cenerentola : Quale futura sposa non sogna Nozze da favola? Quelle di Katy Perry e Orlando Bloom lo saranno davvero. Almeno a giudicare dalla location: il castello di Cenerentola nel ...

Katy Perry vuole sposare Orlando Bloom a Disney World (nel castello di Cenerentola) : Sono tante le persone che sognano un matrimonio da favola. Tra queste c'è pure Katy Perry, che ha deciso di attivarsi per trasformare il suo desiderio in realtà. A ...

Katy Perry ha raccontato il primo incontro con Orlando Bloom e ci sono anche delle foto : Galeotto fu un... hamburger!

Katy Perry racconta come ha conosciuto Orlando Bloom : Katy Perry ha approfittato della premiere di American Idol per raccontare come è andato il primo incontro con l'attore Orlando Bloom, che presto diventerà suo marito . La cantante non è mai stata ...

Katy Perry e Orlando Bloom - che si sono innamorati grazie a un hamburger : Tra red carpet in abiti da sogno, premiere hollywoodiane, party pazzeschi, galeotto è stato un hamburger. Quella di Katy Perry e Orlando Bloom, che hanno appena deciso ...

Katy Perry ha raccontato come Orlando Bloom le ha chiesto la mano e c'entra anche un elicottero : Quando l'amore è nell'aria (nel vero senso della parola)

Katy Perry : «Orlando Bloom - che mi ha chiesto di sposarlo a bordo di un elicottero» : Una proposta di nozze ad alta quota. Come se fidanzarsi ufficialmente il giorno di San Valentino non fosse già abbastanza romantico. Katy Perry, promessa sposa di ...