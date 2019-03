Karate | i ranking olimpici alla vigilia degli Europei Al momento quattro italiani

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Giovedì inizieranno a Guadalajara (Spagna) glidi. Questa rassegna continentale sarà una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che verranno assegnati punti pesanti per ilolimpico, che mette a disposizione 32 posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare la situazione attualeazzurri, scoprendo iUomini Kata Mattia Busato si trova in quarta posizione e sarebbe qualificato. In questootterrebbero il pass i primi cinque atleti, visto che al comando troviamo Ryo Kiyuna e il posto del Giappone sarebbe riassegnato, essendo qualificato di diritto come paese ospitante. Il margine dell’azzurro sulla sesta posizione è buono, ma sarà importante confermarsi sul podio in questi1 RYO KIYUNA JAPAN (JPN) 4890 2 DAMIAN HUGO ...

OA_Sport : Nel weekend gli Europei di #karate, scopriamo tutti i ranking per la qualificazione alle Olimpiadi 2020: al momento… -