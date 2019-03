Juventus | Mario Mandzukic rinnova il proprio contratto | i dettagli

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019)resterà a lungo in bianconero: l’accordo tra le parti sembra essere arrivato, manca solo l’ufficialitàhato ilsodalizio con la. Il fido scudiero di Max Allegri ha deciso di dire sì ai bianconeri, allungando ilsino al 2021, data l’iniziale scadenza nel 2020. Dunque una stagione in più in bianconero per, il quale vuole legare ilnome alla. L’ingaggio, rivela Skysport, sarà da 5,5 milioni di euro più bonus, un milione in più rispetto a quanto percepito attualmente dal croato. Manca adesso solo il comunicato ufficiale del club.L'articoloil: iSPORTFAIR.

