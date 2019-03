Juventus | Cristiano Ronaldo infortunato | potrebbe saltare tre partite

Juventus - Cristiano Ronaldo rassicura tutti : "Torno tra due settimane" : L'infortunio patito ieri sera da Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese sta tenendo con il fiato sospeso la Juventus, Massimiliano Allegri e tutti i suoi tifosi. Il 34enne di Funchal, infatti, è stato costretto al forfait dopo soli trenta minuti di gioco e le sue condizioni saranno valutate attentamente dallo staff medico nelle prossime ore anche se l'ex Real Madrid e Manchester United ha voluto rassicurare tutti circa il suo stato di ...

VIDEO infortunio Cristiano Ronaldo - CR7 si fa male in Portogallo-Serbia. Ansia Juventus - possibile stiramento? : Ansia in casa Juventus: la pausa per le Nazionali crea un gran dilemma ai bianconeri. Dal Portogallo infatti arrivano bruttissime notizie: nella sfida per le Qualificazioni agli Europei che vede impegnati i lusitani con la Serbia, al 30′ del primo tempo è stato costretto a chiedere il cambio il capitano della squadra di casa, la stella juventina Cristiano Ronaldo. Un dolore al bicipite femorale della coscia destra, si rischia uno ...

La Juventus trema : Cristiano Ronaldo si fa male in nazionale : Brutte, pessime notizie per la Juventus: Cristiano Ronaldo si è infortunato nel corso della sfida tra Portogallo e Serbia. Il fuoriclasse di Funchal è stato costretto ad uscire al 30' del primo tempo per via di un problema muscolare agli adduttori della coscia destra. L'ex Real Madrid ha lasciato il campo dolorante con lo staff medico bianconero che è già stato avvertito delle condizioni fisiche del 34enne che rientrerà dunque a Torino da ...

Calcio : infortunio per Cristiano Ronaldo con il Portogallo. Preoccupazione in casa Juventus : Brutte notizie e tanta Preoccupazione in casa Juventus dalla pausa per le Nazionali. La stella bianconera, Cristiano Ronaldo, impegnato con il Portogallo nelle Qualificazioni agli Europei questa sera ha lasciato in anticipo, alla mezz’ora, il campo a causa di un infortunio nella sfida alla sfida alla Serbia. Rincorsa al pallone, poi un dolore al bicipite femorale della coscia destra e l’immediata richiesta della sostituzione. ...

Juventus - la stella di Bernardeschi brilla anche grazie alle lezioni di Cristiano Ronaldo : La Juventus si gode il weekend di pausa e per questo motivo Massimiliano allegri ha deciso di concedere un po' di vacanza ai giocatori che non sono stati convocati in nazionale. Il gruppo dei bianconeri nel giro delle rispettive selezioni è però molto nutrito, visto che i giocatori impegnati con le nazionali sono ben quindici. La truppa più nutrita è quella al seguito della nazionale italiana. Sono ben sei i giocatori della Juve chiamati da ...

Juventus : bilancio in perdita - ma con l'arrivo di Cristiano Ronaldo i ricavi aumentano : l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha evidentemente incrementato le ambizioni sportive della società di Agnelli, con l'obiettivo oramai dichiarato di ritornare ad alzare la Champions League, dopo ben 23 anni dall'ultima vittoria allo 'Stadio Olimpico' di Roma, quando i bianconeri sconfissero ai rigori l'Ajax. L'investimento oneroso dovuto all'acquisto del portoghese non è però dovuto solamente a questioni prettamente sportive: ci sono ...

Cristiano Ronaldo - la decisione drastica della Juventus : perché i bianconeri non possono andare negli Usa : ... in pochi mesi è diventato l' immagine della competività del club bianconero nel mondo. Senza contare che la società della famiglia Agnelli ha tutto l' interesse ad allargare il suo bacino di tifosi ...

Juventus - Rui Costa : 'Cristiano Ronaldo è felice a Torino - Felix è fantastico' : Questa sera Cristiano Ronaldo tornerà in campo con la maglia del Portogallo. CR7, infatti, ha deciso dopo nove mesi di rientrare nel gruppo della sua nazionale, e stasera guiderà l'attacco lusitano contro l'Ucraina. Dunque, dopo le grandi notti vissute con la maglia della Juventus, il fuoriclasse portoghese ora punta a vivere una serata memorabile anche con la formazione allenata da Fernando Santos. Delle prestazioni di CR7 e della sua scelta di ...

De Ligt-Juventus - attenzione : c’è il verdetto di Cristiano Ronaldo! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt, difensore classe 1999 attualmente in forza all’Ajax. Il centrale difensivo, ora come ora, rappresenterebbe il primo obiettivo del prossimo mercato bianconero. 70 milioni di euro la valutazione fatta dall’Ajax, circa 50 milioni l’offerta […] More

Juventus - ufficiale : nessuna squalifica per Cristiano Ronaldo ma una sanzione : Qualche giorno fa l'Uefa aveva annunciato l'apertura di un'inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo. Intorno alle 14 la commissione si è riunita per decidere l'entità della pena da comminare a CR7 dopo il gesto cvd il giocatore ha fatto al termine della gara contro l'Atletico Madrid. Dunque i tifosi della Juventus sono stati in trepidante attesa per conoscere l'entità della punizione che l'Uefa ha voluto dare a Cristiano Ronaldo. Poco fa è ...

Sollievo Juventus : niente squalifica per Cristiano Ronaldo - i dettagli : Cristiano Ronaldo non pagherà a caro prezzo la sua esultanza in Juventus-Atletico Madrid come paventato nei giorni scorsi, solo una multa per il portoghse Cristiano Ronaldo solo multato. Questa la decisione dell’Uefa dopo l’esultanza di CR7 durante la gara tra la Juventus l’Atletico Madrid. Si è temuto per diversi giorni che potesse arrivar una squalifica di un turno per il fenomeno portoghese, dato che la sua esultanza ...

Juventus - Cristiano Ronaldo attira giocatori sul mercato : spunta anche Varane : L'investimento ingente per Cristiano Ronaldo da parte della Juventus non è stato solo per motivi sportivi: l'arrivo del portoghese ha portato un incremento di vendite e quindi un miglioramento nel merchandising. Ma si sa, i campioni attirano anche altri campioni: è il caso di tanti giocatori, attualmente sul mercato, che vorrebbero trasferirsi alla Juventus per giocare con il loro idolo. Uno dei settori su cui la Juventus deve lavorare per la ...