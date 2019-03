Juve | senti il messaggio dei rivali | “CR7 assente? Sorridiamo | ma…”

Juve - senti la rivelazione su CR7 : “Ecco cosa combinava a 14 anni” : Veloso, centrocampista del Genoa, connazionale di Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo aneddoto sul passato di CR7 ai tempi dello Sporting Lisbona. il riferimento del centrocampista rossoblù risale ai tempi delle giovanili, quando Ronaldo aveva già capito i suoi obiettivi e la sua voglia di […] More

Buffon - senti che stoccata dall’ex Juve : “E’ arrivata l’ora di smettere” : Intervistato ai microfoni di “Rai Radio 2”, l’ex portiere bianconero, Stefano Tacconi, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista nei riguardi di Buffon e dell’ultima papera in Champions League contro il Manchester United. L’ex Juve non le manda a dire e non usa giri di parole. Leggi anche: Chiesa Juventus, ora arriva […] More

Juve - senti la confessione del tuo ex : “Icardi vale più di Dybala” : ICARDI DYBALA- Sei mesi in bianconero nella stagione 2008, conditi da sole 5 presenze: Guglielmo Stendardo, ospite negli studi di “SportItalia“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul potenziale scambio Icardi-Dybala. Una presa di posizione piuttosto significativa, l’ex Lazio e Atalanta, ha sottolineato come l’attaccante nerazzurro valga di più rispetto a […] More

Juve - senti il consiglio : “Prendete Chiesa - mai visto uno così” : Un consiglio chiaro e diretto. Angelo Di Livio, ex giocatore bianconero, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su Federico Chiesa e sulla crescita esponenziale negli ultimi anni. L’ex ala bianconera non ha dubbi e consiglia vivamente ai bianconeri l’assalto sull’attuale esterno della Fiorentina. Leggi […] More

Juve - senti Varriale : “Bianconeri svagati - gol di Sturaro dopo le polemiche” : Enrico Varriale, noto giornalista “Rai”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match Genoa-Juventus tramite il proprio profilo twitter. Un pensiero che rimarca la grande passività dei bianconeri nel match di ieri contro gli uomini di Prandelli. Un Genoa pimpante e sugli scudi, Juventus ancora provata dalla grande rimonta Champions ai […] More

Juventus - Allegri 'La rimonta in Champions si è fatta sentire' : GENOVA - 'La rimonta contro l'Atletico in Champions League ha pesato sicuramente. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e quando la partita era sotto controllo abbiamo subito due gol. Ora pensiamo a ...

Verso Catania-Juve Stabia : ingresso allo stadio consentito dalle ore 13.00 : Dal Comunicato Stampa del Calcio Catania Il Calcio Catania rende noto che in occasione della gara con la Juve Stabia, in

Juve - senti Adani : “Vi spiego - questa la vera grandezza della Juve” : Daniele Adani, intervenuto ai microfoni di “Sky“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sull’ultimo match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Adani non ha utilizzato giri di parole, confermando il suo pensiero in maniera netta e decisa. Leggi anche: Dybala PSG, dalla Francia sono certi: maxi offerta alla […] More

Milan - Calhanoglu : "Derby? Ci sentiamo forti - possiamo vivere una notte da Juve" : ... che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport non si nasconde e avvisa l' Inter : "Questo Milan è in forma, arriviamo al derby al meglio, ci sentiamo bene, ci sentiamo forti - ha detto il neo papà, ...

Juve - senti Sacchi : “Allegri? Questo il mio pensiero” : Arrigo Sacchi, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla vittoria della Juventus nella super sfida contro l’Atletico Madrid. Una sfida combattuta con grande intensità e giocata in maniera perfetta. L’ex tecnico del Milan non ha dubbi e applaude in maniera totale il lavoro di […] More

Squadra della settimana - la Top 11 Champions della Uefa : presenti tre Juventini : La Uefa ha pubblicato la Top 11 della settimana di Champions League, i migliori 11 che si sono distinti in questa due giorni. Quattro partite e quattro squadre qualificate, che si sono andate ad aggiungere alle altre quattro della scorsa settimana. Nella formazione ideale (3-4-3 il modulo), spiccano chiaramente i calciatori protagonisti di quelle compagini che hanno staccato il pass per i quarti di finale: presenti tre juventini tra cui il ...

Genoa-Juventus domenica alle 12 : 30 - probabili formazioni : assenti Hiljemark e Khedira : Genoa-Juventus è una gara tra due formazioni che vedono ormai da vicino gli obiettivi che si erano prefissi prima dell’inizio dell’attuale stagione agonistica. I padroni di casa devono infatti raccogliere soltanto pochi punti per scongiurare definitivamente il pericolo di una retrocessione nella serie cadetta e programmare in questo modo il prossimo campionato. I rossoblu sono reduci dalla sconfitta maturata sul campo del Parma ma prima della ...

Juve - senti Lippi : “I bianconeri hanno 70 vite. Allegri? Io penso questo” : Marcello Lippi, ultimo tecnico bianconero ad aver vinto la Champions League, intervistato ai microfoni di “Repubblica”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale momento della Juventus. Era il 1996, sono passati ormai 23 anni. La Juventus ha voglia di ritornare a vivere emozioni come quella notte di Roma. Leggi anche: Juventus […] More

Juve - senti Ancelotti : “Sono venuto a Napoli per battere i bianconeri” : Carlo Ancelotti, intervistato ai microfoni di “La Stampa”, ha colto l’occasione per presentare la prossima super sfida contro la Juventus, evidenziando i motivi che l’hanno spunto a dire sì al Napoli. L’ex tecnico bianconero ha riconosciuto il grande merito della Juventus nel corso di questo campionato, e sottolineato anche il demerito partenopeo. Leggi anche: Napoli […] More