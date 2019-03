Juve | lesione di modesta entità ai flessori per Ronaldo | nuovi esami nei prossimi giorni

Infortunio Cristiano Ronaldo : lieve lesione ai flessori della coscia destra. Sospiro di sollievo per la Juventus : Cristiano Ronaldo si è sottoposto a degli esami medici a Lisbona dopo l’Infortunio subito ieri sera durante Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020. CR7 aveva abbandonato il campo al 28′ per apparenti problemi muscolari e gli esami effettuati in Patria lo hanno confermato come ha ribadito la Juventus tramite un comunicato stampa: si parla di “una lesione di apparente modesta entità ai flessori ...

Ronaldo - esami in Portogallo. La Juve : "Lieve lesione ai flessori" : Il mondo bianconero attende di conoscere i tempi di recupero di Cristiano Ronaldo, infortunatosi ieri durante la sfida tra Portogallo e Serbia . Il portoghese ha però rassicurato tutti a fine partita, ...

Infortunio Ronaldo - si teme la lesione muscolare : Juve in ansia : Infortunio Ronaldo – Pessime notizie in arrivo per la Juventus. La brutta notizia arriva da Lisbona dove Cristiano Ronaldo è uscito infortunato dopo 30′ di Portogallo-Serbia. Il fuoriclasse portoghese si è fermato per un problema muscolare agli adduttori della gamba destra ed è stato sostituito da Pizzi. Le condizioni saranno da valutare e lo staff […] L'articolo Infortunio Ronaldo, si teme la lesione muscolare: Juve in ansia ...

Juventus Women - lesione al crociato per Cecilia Salvai : TORINO - Nel giorno della grande festa per tutto il calcio femminile, una brutta notizia per la Juventus e la Nazionale azzurra che perdono Cecilia Salvai. Il club bianconero ha reso noto che ' dopo l'...

Atletico Madrid - lesione muscolare al soleo per Filipe Luis : rischia di saltare la Juve : Contrattempo per Diego Simeone in vista della partita di ritorno con la Juve, in programma il 12 marzo a Torino: il terzino dell'Atletico Madrid, Filipe Luis, ha riportato una 'lesione muscolare al ...