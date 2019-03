Juve | Cristiano Ronaldo infortunato | potrebbe saltare tre partite | Empoli | Cagliari e

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Cattive notizie per lantus dopo i primi match di qualificazione a Euro 2020. Le novità non riguardano nello specifico la Nazionale italiana, ma quella portoghese, in quanto, al 30' della partita contro la Serbia (match terminato 1-1), ha dovuto lasciare il prato verde per un infortunio alla gamba destra. Sorprende molto l'infortunio del portoghese, poiché l'ultimo stop del calciatore risale al 2016 nella finale dell'Europeo 2016 contro la Francia. Il portoghese poi ritornò a giocare il 10 settembre. Intanto, le ultime notizie parlano di un arrivo dia Torino già nella giornata di oggi: il portoghese si sottoporrà a una risonanza per capire l'entità dell'infortunio. Probabile che la risonanza sia ripetuta anche il giorno successivo: di certo, così come comunicato da SportMediaset, è che ad aspettareci saranno 48 ore di ghiaccio ...

Sport_Mediaset : Juve in ansia: #Ronaldo finisce ko con il Portogallo - Sport_Mediaset : Qualificazioni #Euro2020: si ferma #CR7, la #Serbia strappa un punto al #Portogallo. Cristiano Ronaldo fuori per u… - juventusfc : Recap: i bianconeri in Nazionale ?? -