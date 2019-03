Italia Under 17 | poker all' Austria e qualificazione centrata!

Under 19 : Italia-Serbia 2-0 : VENEZIA, 26 MAR - Nell'ultima giornata del torneo Elite Under 19, l'Italia ha battuto la Serbia per 2-0 nello stadio Euganeo di Padova, chiudendo il girone al primo posto e qualificandosi per l'...

Calcio - l’Italia si qualifica agli Europei Under 19. Stesa la Serbia 2-0 - decisiva la doppietta di Piccoli : L’Italia si è qualificata agli Europei Under 19 di Calcio maschile che si disputeranno in Armenia dal 14 al 27 luglio. I ragazzi di coach Guidi hanno staccato il pass per la rassegna continentale grazie alla vittoria odierna contro la Serbia (2-0) al termine di un incontro molto tirato ed equilibrato. Ottanta minuti di battaglia allo Stadio Euganeo di Padova hanno premiato alla lunga gli azzurrini che, dopo un primo tempo avaro di ...

Giro d’Italia Under23 - il percorso e le nove tappe ai raggi X. C’è il Mortirolo - tracciato selettivo : È stato presentato ieri, a Bologna, il percorso per quanto riguarda il Giro d’Italia Under23: un tracciato davvero molto selettivo quello che attenderà i corridori dal 13 al 23 giugno prossimi. Andiamo a scoprire le nove tappe ai raggi X. tappe Giro d’Italia Under 23 Giovedì 13 giugno, prologo, Riccione-Riccione, 3.6 km Uno sforzo brevissimo ma molto intenso: si assegna la prima maglia di leader, percorso completamente pianeggiante ...

Calcio - Nazionale Under 21 : l’Italia di Di Biagio migliora dal punto di vista del gioco ma continua il digiuno di vittorie : Si è chiusa con un bilancio di due pareggi per l’Italia l’ultima finestra di amichevoli preparatorie in vista dell’appuntamento più importante del biennio, il Campionato Europeo Under 21 casalingo in programma dal 16 al 30 giugno. La selezione tricolore ha così prolungato la striscia negativa di quattro partite consecutive senza vittorie e a questo punto si presenterà alla partita d’apertura della rassegna continentale ...

Under 21 - Italia-Croazia 2-2 : Locatelli e Bastoni non bastano - Azzurrini rimontati : ITALIA U21-CROAZIA U21 2-2 22' Bastoni, I,, 26' Locatelli, I,, 59' Halilovic, C,, 78' Kalaica, C, Il tabellino Italia, 4-3-3, : Audero; Calabria, 55' Adjapong, 87' Calabresi,, Bonifazi, 75' Romagna,, ...

Under 21 - l'Italia si fa rimontare : è 2-2 con la Croazia : FROSINONE - L' Italia Under 21 pareggia 2-2 nell'amichevole disputata allo 'Stirpe' di Frosinone contro la Croazia in preparazione all'Europeo di categoria. Gli azzurrini di Di Biagio rimontati nella ...

