Italia-Liechtenstein 4-0 La diretta Via al 2° tempo | nessun cambio di Mancini

Italia -Liechtenstein 4-0 diretta live - inizia il secondo tempo! : 46′ – inizia la ripresa! 45’+2 – Fine primo tempo, un’Italia straripante è avanti 4-0 e ha l’uomo in più: Sensi, Verratti e Quagliarella due volte i marcatori. 45’+2 – Quagliarella questa volta sceglie la sinistra, ma il risultato è uguale: gol e 4-0. 45’+1 – Altro rigore per l’Italia, con Kaufmann che fa il portiere e tocca con il braccio sulla linea di porta. 44′ ...

Italia -Liechtenstein 4-0 La diretta Ancora Quagliarella su rigore. Ospiti in 10 - squadre al riposo : Dopo la bella vittoria contro la Finlandia, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo contro il Liechtenstein nella seconda uscita del proprio percorso di avvicinamento agli Europei del 2020. Al...

Ramy e Adam - selfie con Chiellini prima di Italia -Liechtenstein : Ramy e Adam , i due coraggiosi ragazzini che hanno sventato il sequestro del loro scuolabus la scorsa settimana, erano allo stadio Tardini di Parma, invitati dalla Federcalcio, per assistere a Italia-...

Italia a caccia del bis col Liechtenstein : Nuova sfida azzurra per le qualificazioni a Euro 2020 . A Parma, in campo, l'Italia sfida il Liechtenstein . Obiettivo, gol e gioco. E la strada si fa subito in discesa: la squadra di Mancini passa ...