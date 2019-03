Italia-Liechtenstein 3-0 La diretta Quagliarella dal dischetto fa tris

Italia -Liechtenstein - Ramy e Adam ospiti speciali : foto e gadget della Nazionale : Italia-Liechtenstein , Ramy e Adam sono stati i protagonisti del pre-partita al Tardini di Parma dove la Nazionale sta giocando quest’oggi I due coraggiosi ragazzini Ramy e Adam , invitati allo stadio Tardini di Parma, dalla Federcalcio, per assistere a Italia-Liechtenstein , gara di qualificazione ai prossimi Europei, per premiarli per il coraggio avuto nell’avvertire le forze dell’ordine sventando il sequestro di due ...

Italia-Liechtenstein formazioni ufficiali - 3 bianconeri dal 1' : riposa Chiellini : ITALIA LIECHTENSTEIN formazioni ufficiali – La Nazionale di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del gruppo J. In occasione del match, in programma martedì 26 marzo alle ore 20.45 presso lo Stadio Tardini di Parma. L’Italia si troverà di fronte il Liechtenstein di Kolvidsson per l’incontro valido per le qualificazioni a Euro […] More