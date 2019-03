Isola dei Famosi | Marina La Rosa ha svelato la sua strategia che si è rivelata vincenta

Isola dei Famosi 14 - lo sfogo di Alba Parietti contro Barbara Cappi e l'improvvisa acidità di Alvin : Aggiornamento ore 19Nei commenti al post pubblicato su Instagram da Alba Parietti, l'opinionista de L'Isola dei Famosi ha dichiarato che l'autrice di cui ha parlato del post è Barbara Cappi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 14, lo sfogo di Alba Parietti contro Barbara Cappi e l'improvvisa acidità di Alvin pubblicato su TVBlog.it 26 marzo 2019 19:20.

5 curiosità su Sarah Altobello - finalista de 'L'Isola dei Famosi' : Nata nel 1988 a Modugno, Sarah Altobello è definita la Melania Trump italiana per la somiglianza, si intende, non certo per i possedimenti. Dopo numerose apparizioni televisive sbarca come naufraga all'Isola dei Famosi senza avere i favori del pronostico. E invece la sosia della first Lady è finalista del reality: la puntata finale andrà in onda il 1° aprile su Canale 5. Di seguito 5 curiosità su Sarah Altobello.

Isola dei famosi - Marina rivela la strategia su Soleil : confessione dopo la puntata : Marina La Rosa elimina Soleil Sorgè all’Isola dei famosi in semifinale Ieri sera nella semifinale dell’Isola dei famosi, Marina La Rosa è riuscita a ottenere ciò che voleva: Soleil Sorgè eliminata. A quest’ultima è bastato andare una sola volta al televoto per essere fuori dai giochi e con una percentuale altissima. L’impressione è che il […] L'articolo Isola dei famosi, Marina rivela la strategia su Soleil: ...

Finalisti Isola dei Famosi 2019/ Bagno notturno per Marina e Maddaloni : I Finalisti dell'Isola dei Famosi 2019 sono Marina La Rosa, Luca Vismara e Marco Maddaloni in finale. Al televoto Aaron Nielsen e Sarah Altobello.

Isola dei famosi 2019 - Luca : "Soleil e Riccardo eliminati - era quello che volevo" : Nel corso del daytime dell'Isola dei famosi trasmesso da Canale 5 oggi, martedì 26 marzo 2019, sono stati mostrati alcuni fuori onda della diretta di ieri sera. In particolare si è fatto notare Luca Vismara che ha commentato così le eliminazioni di Soleil Sorge e di Riccardo Fogli, battuti entrambi al televoto:Era proprio quello che volevo.prosegui la letturaIsola dei famosi 2019, Luca: "Soleil e Riccardo eliminati, era quello che volevo" ...

Gossip Isola dei Famosi : ex di Francesco Monte fa una rivelazione : L’Isola dei Famosi, ex fidanzata di Francesco Monte fa una confessione intima. Ecco chi è E’ Paola Di Benedetto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che, raccontandosi a cuore aperto sulle pagine del numero di Nuovo Tv appena uscito in edicola, ha fatto una confessione molto intima parlando della sua nuova storia d’amore. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, lo ricordiamo, in passato è stata legata ...

L’Isola dei Famosi - Stefano Bettarini : Nicoletta fa un’ammissione : Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi 2019. Nicoletta Larini: “Non sono più gelosa” A parlare è Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, attualmente in fase di rientro dall’Honduras dopo L’Isola dei Famosi. Nel corso dell’intervista (pubblicata su Nuovo Tv), la figlia dell’ex pilota di Formula 1 ha confessato: Non sono più gelosa di Stefano […] Dopo Temptation Island non ho più paura di ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi adesso spera : ascolti - il dato che cambia il quadro a Mediaset : Gli ascolti dell'Isola dei famosi lentamente sono cresciuti. Il reality ha superato in share la fiction Il nome della rosa ma il numero dei telespettatori resta inferiore. Nel dettaglio, ecco i dati. Il Nome della Rosa vince il prime time di ieri sera e chiude in leggera ripresa rispetto agli ascolt

Isola dei Famosi 14 - lo sfogo di Alba Parietti contro un'autrice e l'improvvisa acidità di Alvin : La quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, in misura maggiore rispetto all'anno scorso, è da archiviare, senza remora alcuna, nel dimenticatoio televisivo e ribadirne i motivi sarebbe come infierire senza pietà.Un altro episodio, accaduto durante la puntata di ieri, ha ribadito il fatto, semmai ce ne fosse stato il bisogno, che L'Isola dei Famosi ha urgente necessità di trascorrere qualche anno in naftalina e di tornare quando il ...

Se L’Isola dei Famosi affonda Il Nome della Rosa - qualcosa è andato storto : perché la serie Rai non è piaciuta? : La produzione televisiva de Il Nome della Rosa non è riuscita nel grande intento di riportare in auge il best seller di Umberto Eco. Lo avevamo detto fin dall'inizio: trasportare questa opera monumentale sullo schermo non è un'impresa facile. Eppure il film del 1986, pur con gli opportuni tagli per dovere logistico, aveva convinto pubblico e critica. Ma se arriviamo a un punto in cui L'Isola dei Famosi affonda Il Nome della Rosa negli ...