Inter | la Champions sblocca i rinnovi | Skriniar certo | poi 3 italiani

Inter - il diktat di Zhang : servono i soldi della Champions. Derby a Manchester per Skriniar : MILANO - Jindong Zhang venerdì al pranzo con i vertici Interisti ha sottolineato quello che già da inizio stagione era uno degli obiettivi: restare per il secondo anno consecutivo in Champions League, ...

Inter - Nainggolan : “Siamo forti e uniti. Vogliamo arrivare in Champions” : Nainggolan – Intervistato ai microfoni del canale YouTube della Lega Serie A, Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sua carriera: “Casa mia è Anversa, a Piacenza sono stato felice e a Cagliari ho creato una famiglia. A Roma ho solo bei ricordi, a Milano sono stato accolto con grande affetto ma il rapporto è […] L'articolo Inter, Nainggolan: “Siamo forti e uniti. Vogliamo arrivare in ...

Inter. Nainggolan gruppo sano e unito - vogliamo Champions : Nainggolan: "L'Inter di quest'anno e' una squadra forte, un gruppo sano e unito. L'unica cosa che ci e' mancata e' stata la continuità nei risultati".

International Champions Cup 2019 - anche la Roma parteciperà al torneo : International Champions Cup 2019, ci sarà anche la Roma come rivelato da Guido Fienga, Ceo del club La Roma prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. A comunicarlo è stato lo stesso club giallorosso; per il club si tratterà della quarta partecipazione alla competizione negli USA e della quinta in totale, considerando anche l’esperienza in Australia nel 2015. “Siamo ...

Ufficiale - l’Inter giocherà l’International Champions Cup 2019 : Continuano ad essere svelate le squadre che parteciperanno alla prossima International Champions Cup nell’estate 2019. Oggi Relevent ha ufficializzato la presenza della terza squadra italiana, dopo Milan e Juventus: anche l’Inter infatti parteciperà al torneo estivo. Si tratta di una conferma, quella del club nerazzurro, che ha sempre partecipato all’International Champions Cup fin dalla sua […] L'articolo Ufficiale, ...

Quote Serie A - l’Inter scavalca il Milan per la zona Champions : Si è da poco conclusa una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, il turno si è concluso con il botto e con il successo dell’Inter nel derby contro il Milan, controsorpasso in classifica della squadra di Luciano Spalletti. L’arrivo tra le prime quattro dell’Inter è valutato 1,25 dagli analisti Snai mentre nonostante la sconfitta nel derby, il Milan resta comunque l’altra grande favorita per ...

Milano in Champions : Inter e Milan più delle romane. Lazio ago della bilancia : Due poltrone per quattro, con schermo piatto sulla Champions. Due posti che valgono almeno 15 milioni e mezzo di euro, mica spiccioli: è l'incasso minimo per l'entrata nei gruppi, poi c'è il guadagno ...

