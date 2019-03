Insulti omofobi Evra | il francese ne paga le conseguenze | tutti i dettagli

Evra denunciato per Insulti omofobi : ANSA, - PARIGI, 26 MAR - Due associazioni hanno denunciato Patrice Evra , difensore francese del West Ham, per insulti omofobi contro il PSG, pronunciati subito dopo la sconfitta dei parigini contro il ...

Evra nei guai - Insulti omofobi e minacce a PSG : “Una banda di checche” : Nel bene e nel male, Evra finisce sempre a far parlare di sé. Questa volta nel male. E’ infatti diventato virale sui social un suo video di 45 secondi, pubblicato su Snapchat, in cui si lascia andare ad insulti omofobi e minacce al Paris Saint Germain. E’ l’Equipe a darne notizia. Secondo il quotidiano francese, l’ex terzino della Juventus avrebbe definito la compagine parigina “una banda di checche, una ...

Ragazzi gay ridono al ristorante : “Insulti omofobi”. Cacciati con il cibo incartato e pagato : Insultati pesantemente e costretti ad andarsene a metà pranzo. La lite stava per sfociare in zuffa ma, prima che la situazione degenerasse, hanno preferito alzarsi dal tavolo e tornarsene a casa. I fatti in un ristorante di Senigallia: "Il titolare non solo non è intervenuto per tutelarci, ma giustificava il suo cliente affezionato. Ci ha chiesto di andarcene".Continua a leggere