Inghilterra | l' annuncio del Port Vale | si cercano baby mancini per trovare il nuovo Messi

Comprereste una casa con un cimitero nel giardino? L'annuncio in Inghilterra non trova acquirente : 3 camere, balaustre in vetro e un cimitero nel cortile. A North Lopham, nella contea di Norfolk, si può comprare una villetta con un ingresso "decorato" da tombe e lapidi, parte di un cimitero di proprietà della Chiesa di Inghilterra. La casa è stata una cappella: costruita nel 1810, è stata chiusa nel 2014 a causa della dissoluzione della congrega che la curava, secondo il The Sun.Dopo la ristrutturazione, la ...